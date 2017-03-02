Çakır, Ceyhan'ı Gebzesporlu yaptı

Gebzespor, Çorluspor 1947 maçı öncesi Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi

Ak Parti İl Başkanlığı’nda yapılan ziyarette Gebzespor Başkanı İlker Çakır, Ak Parti’nin Kocaeli’ndeki 1 numaralı ismi olan Ceyhan’a adının yazılı olduğu Gebzespor forması hediye etti. Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt’a da, Kurt’un memleketi Rize’nin plaka kodu olan 53 numaralı forma yaptıran Başkan Çakır, Gebzespor’a olan desteklerinden dolayı Ceyhan ve Kurt’a teşekkür etti. Gebzespor Başkanvekili Salih Çakıroğlu, Futbol Şube Sorumlusu Adem Yıldırım ve Tesisler Sorumlusu Ümit Aydın’ın da hazır bulunduğu görüşmede Ceyhan’ın, Gebzespor’un şampiyon olacağına inandığını ifade ettiği belirtildi.