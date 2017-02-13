Çakır: Kocaeli’den yüzden 65’in üzerinde evet çıkacak

İslami İlimler Araştırma ve Yayma Derneği’nin toplantısında konuşan Sami Çakır, “Referandumda Kocaeli’den yüzde 65 üzerinde evet çıkacağını düşünüyoruz” dedi

İslami İlimler Araştırma ve Yayma Derneği, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı Akarsulu adresindeki kendi yerine taşındı. Yaklaşık 100 üyesi bulunan dernek geçtiğimiz günlerde yeni yerinde kahvaltı programı tertip etti. Dernek Başkanı Muhammed Karaosmanoğlu ev sahipliğindeki programa AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

“CHP’NİN TUTUMUNU SAĞLIKLI GÖRMÜYORUM”

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sami Çakır, “Referandumda Kocaeli genelinde hedefimiz yüksektir. Yüzde 65’in üzerinde ‘evet’ beklentimiz vardır. Bunu yakalayacağız. Ülke genelinde ise ‘evet’in yüzde 60 seviyesinde olacağını düşünüyoruz. Sürecin başından beri CHP’nin tutumunu sağlıklı görmüyorum. Anayasa değişikliği gündeme gelmesinden bu yana CHP’nin ‘Evet diyen vatan hainidir. Sokaklar karışacak, kaos çıkacak’ gibi söylemlerini doğru bulmuyorum” dedi.

“ILIMLI BİR POLİTİKA İZLEDİK”

Çakır, “Kimseye evet veya hayır dedin diye ekstra bir şey yüklememek lazımdır. Biz başından bu yana ılımlı bir politika izledik. Şimdi sahaya çıkıyoruz. Bu da bizim için önemlidir. Evet veya hayır diyenleri ayrıştırmaya gerek yoktur. MHP’nin tabanını etkilemeye çalışıyorlar. MHP kendi kararını vermiştir. Herkesin evet veya hayır hakkı var ise buna herkesin saygı duyması gerekiyor. Bu millet gerekeni sandıkta söyleyecektir” açıklamasında bulundu.

“HERKES SİYASETİNİ YAPACAKTIR”

MHP’ye geçmiş dönelerde de ameliyat yapılmak istenildiğini belirten Sami Çakır, “Kongre gündeme getirildi. Ancak bunu başaramadılar” dedi. Referandum öncesinde eylemler olacağı iddiaları hakkında ise Çakır, “Ülkemiz güçlüdür. Amaç burada milletin düşüncesini etkilemektir. Bu referandum sağlıklı bir şekilde yapılacaktır. Burada ayrım yapmadan herkes siyasetini yapacaktır. Millet sağlıklı kararını verecektir. Milletin sağ duyusuna güvenmeliyiz. CHP de yaptığının yanlış olduğunu anlayacaktır. Sonuna kadar gergin siyaset olmaz” şeklinde yanıt verdi. Serkan BORLAK