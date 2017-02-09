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Çakır, Ortakcı’yı ikna etmek istiyor, ama?..

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Çakır, Ortakcı’yı ikna etmek istiyor, ama?..
Sezonun devre arasında BAL takımlarından Gebzespor ile anlaşan Teknik Direktör Ergun Ortakcı, Gebzespor Kulüp Başkanı İlker Çakır ile görüştü ve istifa ettiğini açıkladı.

Çakır, Ortakcı’nın istifa etmesini istemese de Ortakcı, Gebzespor’da kalmasının doğru olmayacağını belirtiyor.

 

GERİ ADIM ATMIYOR

Gebzespor’da sıcak saatler yaşanıyor. Geçen sezon Kocaelispor’un şampiyonluğunda önemli bir paya sahip olan Teknik Direktör Ergun Ortakcı ile Gebzespor’un yolları ayrıldı. Gebzespor Kulüp Başkanı İlker Çakır, her ne kadar Ortakcı’nın görevi bırakmasını istemese de deneyimli teknik adam geri adım atmıyor.

 

SULTANGAZİ MAÇINDAN SONRA

Takım içinde yaşanan gruplaşmalar 3-3 sona eren Sultangazi maçının ardından patlak verdi. Yeni teknik adam Ergun Ortakcı ile bazı futbolcular arasındaki gerilim de gün yüzüne çıktı. Gündüz saatlerinde 16 futbolcu Başkan İlker Çakır’ın ofisine giderecek, Ergun Ortakcı ile bir arada devam edemeyeceklerini belirtti. Yaşanan durum üzerine Başkan Çakır ile Ortakcı bir araya geldi ve takım içindeki tüm sorunlar Çakır’a aktarıldı.

 

3 FUTBOLCU KADRO DIŞI

Öğlen saatlerinde Çakır ile futbolcular toplantı yaptı. Toplantıda Çakır’ın futbolculara sert çıktığı ifade edildi. Akşam saatlerinde telefon trafikleri devam etti. Başkan Çakır, Ergun Ortakcı ile yola devam etmek istediğini net bir dille ifade ederken, Ortakcı’nın “Benim gitmem için sana gelen futbolcuya ben nasıl –Koş- diyeyim” dediği öğrenildi. Bu bilgiler ışığında Ortakcı’nın Gebzespor’da kalma olasılığı oldukça düşerken, takımda Ali Katırcı, Murat Yılmaz ve İbrahim Yay’ın kadro dışı kaldığı ifade edildi.Erdem ÖVÜÇ

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