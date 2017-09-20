Çalık: Yurt sorunu hala kanayan yaradır

Eğitim İş 1 Nolu Şubesi tarafından yeni akademik yıl nedeniyle gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Şube Başkanı Emine Çalık “Maalesef Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurtları yetersiz kalmaktadır” dedi

Eğitim İş 1 Nolu Şubesi tarafından yeni akademik yılın başlaması nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında konuşan Şube Başkanı Emine Çalık “2017-2018 Akademik yılı, yükseköğretimin, dünya ölçeğinde Ortadoğu’da savaş tamtamlarının sesi yükselirken ve içeride eğitim piyasalaşarak, Atatürk ilke ve devrimlerinden ve evrensel özelliklerinden sistemli bir şekilde giderek uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Bugün yükseköğretim sistemi içerisinde yer alan yaklaşık 8 milyon öğrenci, akademisyeni, idari ve teknik çalışanı ve taşeron işçileri ile yaklaşık 300 bin yükseköğretim iş göreni bu olumsuzluklardan etkileniyor ve etkilenecektir” dedi.

YURT SORUNU

Yükseköğretimin bir diğer kanayan yarası öğrencilerin barınma, yurt sorunudur diyen Eğitim İş 1 Nolu Şubesi Başkanı Emine Çalık “Maalesef Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurtları yetersiz kalmaktadır. Yükseköğretimde öğrencilerin sadece yüzde 14’ü KYK yurtlarından faydalanabilmektedir. Özel yurtlar da çok pahalıdır. Bu nedenle maddi durumu uygun olmayan aileler çocuklarını tarikat ve cemaatlerce işletilen yurtlara göndermek zorunda bırakılmıştır. Gençlerimizin buralarda barınmak zorunda kalmaları ideolojik ve siyasi anlamda yönlendirmelerin, fiziksel taciz ve tecavüzlerin yanı sıra Aladağ örneğinde olduğu gibi sonu ölümle biten trajedilerin önünü açmaktadır” dedi.

GÖRMEZDEN GELİYORLAR

Sözlerine devam eden Çalık “Bilinmesini istediğimiz bir başka konu yükseköğretim idari ve teknik iş görenlerinin kamu kurumları içerisinde en düşük gelir grubunda yer aldıklarıdır. Yükseköğretim idari ve teknik iş görenleri yükseköğretim tazminatı alamazlar. Eğitime hazırlık ödeneği alamazlar. İkinci öğretimde fazla çalışma yaparlar ama çalışmalarının karşılığını alamazlar. Açık öğretim ve ÖSYM sınavları için sınava giriş yerlerini hazırlarlar; temizliğini, iklimini, aydınlatmasını, ısıtmasını, güvenliğini sağlarlar ama o sınavda görev alamaz dolayısı ile küçük de olsa bir gelir sağlayamazlar” dedi.

BİR ARAYA GELİNMELİ

Çalık sözlerinin sonunda “Tüm bu saydığımız siyasi ve maddi koşullar nedeniyle, bilimin yuvası olması gereken üniversiteler, mevcut iktidarın “Yeni Türkiye” laboratuvarlarına dönüştürülme yolundadır. Bu gidişe dur demenin yolu, üniversite bileşenlerinin birlikte hareket ederek, bu haklı talepleri daha gür bir şekilde, hep bir ağızdan duyurmalarıdır. Bu ülkenin üniversitelerinin ve dolayısıyla geleceğinin, sahipsiz olmadığını göstermektir. Üniversitelerin tüm bileşenlerine çağrımızdır: Tek başınıza fısıldadığınız bu sıkıntılar ve talepler, bir araya geldiğimizde, duymazdan gelinemeyecek gür bir haykırış olacaktır” dedi. Ahmet HAZER