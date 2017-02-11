Çalımsı süs bitkilerin budaması ve budama zamanları ile ilgili bilgiler

İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda, sizlerle bahçelerimizde bulunan çalımsı bitkilerin budamasıyla ilgili önemli ve teknik bilgileri paylaşacağım.

Bütün bitkilerde olduğu gibi çalımsı bitkilerin de budamaya ihtiyaçları vardır; ancak bunların nasıl ve ne zaman budanacaklarını bilmemiz çok önemlidir.

Meyve ağaçlarında yanlış budama yaptığımız zaman kendi ellerimizle bilmeden meyvelerimizi nasıl çöpe atıyorsak; çiçek açan bitkilerimizde de budamayı ve budama zamanlarını bilmezsek, demet demet çiçek açacak olan bitki dallarını kendi ellerimizle bilmeden çöpe atmış olacağız.

**

Çalımsı bitkilerin budamaları kendi çeşitlerine göre değişmektedir.

Bazı çeşitlerin budamaları Sonbahar’da, bazılarının budamaları ise İlkbahar’ın sonlarında yapılmaktadır. Bunun sebebi ise bazı bitkiler, İlkbahar başlarında erken çiçek açarlar.

Eğer biz bu bitkileri Sonbahar’da budama yaparsak, İlkbahar’da çiçek açacak dalların bir bölümünü atmış olacağız.

Bundan dolayı bu tür bitkilerin budamalarını çiçekleri açıp geçtikten sonra yapmamız, en sağlıklısıdır.

Böylece çöpe gidecek olan çiçeklerimizi uzun süre bitkinin üzerinde görmüş olacağız. Japon ayvası, leylak, altın çanağı süs şeftalisi gibi bitkiler, bu tür bitkilerdendir.

Bunlara karşılık çiçeklenme zamanları Yaz Ayları’na rastlayan ortanca çiçeği, gül, butleya gibi süs ağaççıklarında çiçekler; o yıl meydana gelen genç dallar üzerinde açtığından dolayı, bu gruba dahil ağaççıkların budamaları da Kış Ayları’nın sonunda, don tehlikesi geçtikten sonra ağaçların sürmeye başlama devresinin hemen öncesinde yapılmalıdır.

Böylelikle bitkilerimiz don tehlikesinde zarar görmeyecek ve en iyi bir şekilde gelişip güzelleşeceklerdir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,