Çalıntı motosikletle TIR soygunu

Körfez'de çaldıkları motosikletle park halindeki bir TIR'dan para dolu çantayı çalan 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Körfez Kuzey Mahallesi Şimşek Sokak’ta ismi öğrenilemeyen bir kişiye ait motosiklet, 3 kişi tarafından çalındı. Aynı hırsızlar, Hereke Yıldırım Caddesi’nde park halindeki bir TIR'dan içerisinde bin Sırp dinarı, 840 Euro, 230 TL para olan çantayı da kaçtı. İhbar üzerine kamera kayıtlarını incelemeye alan Körfez İlçe Asayiş ekipleri 17 yaşındaki E.E, 21 yaşındaki H.Y. ve 22 yaşındaki S.I.'yı Dilovası’nda yakaladı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.