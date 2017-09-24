  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Kocaeli : 9 °C
  • İstanbul : 21 °C
  • Sakarya : 13 °C

Çalıntı motosikletle TIR soygunu

»
Çalıntı motosikletle TIR soygunu
Körfez'de çaldıkları motosikletle park halindeki bir TIR'dan para dolu çantayı çalan 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Körfez Kuzey Mahallesi Şimşek Sokak’ta ismi öğrenilemeyen bir kişiye ait motosiklet, 3 kişi tarafından çalındı. Aynı hırsızlar, Hereke Yıldırım Caddesi’nde park halindeki bir TIR'dan içerisinde bin Sırp dinarı, 840 Euro, 230 TL para olan çantayı da kaçtı. İhbar üzerine kamera kayıtlarını incelemeye alan Körfez İlçe Asayiş ekipleri 17 yaşındaki E.E, 21 yaşındaki H.Y. ve 22 yaşındaki S.I.'yı Dilovası’nda yakaladı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Parklarda uygulma yapıldı23 Eylül 2017 Cumartesi 09:28
  • FETÖ'den 10 kişi gözaltında23 Eylül 2017 Cumartesi 09:24
  • Kardeşlerden biri tutuklandı23 Eylül 2017 Cumartesi 09:19
  • Mültecilerin kurtarılma anı kameralara yansıdı23 Eylül 2017 Cumartesi 09:13
  • Kartepe'de uyuşturucu operasyonu23 Eylül 2017 Cumartesi 09:04
  • Denizden kurtarılan 16 kişi daha kıyıya getirildi22 Eylül 2017 Cuma 17:04
  • 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı22 Eylül 2017 Cuma 16:31
  • Kaçak teknede ölü sayısı 15'e yükseldi22 Eylül 2017 Cuma 15:57
  • Tribünde cansız bedeni bulundu22 Eylül 2017 Cuma 15:38
  • Romanya'ya gitmeye çalışıyorlardı.. 5 ölü oldu22 Eylül 2017 Cuma 15:04
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim