Çalışan liseliye maaş müjdesi!

Meslek lisesinde öğrencilerin üretim yapıp satmalarının önü açıldı.

Uygulamayla öğrenciler ayda bin TL kazanacak. Yarıyıl tatilinde ve yazın çalışan öğrenciler de gelirlerini artıracak Çalışma hayatının 'taze gücü' liseliler olacak. Meslek lisesinde okuyan öğrenciye saat başı brüt 11 TL'den aylık bin TL maaş bağlanacak. Yeni modelle maddi sorun yaşayan öğrencilerin çalışmak için okulu bırakmaları gerekmeyecek, sektörler ise nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak.

PARA KAZANACAKLAR

Milli eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim yapılmasının önü açıldı. Yeni düzenleme ile özel meslek ve teknik Anadolu liselerinde okuyan öğrenciler, belirlenen bölümlerde, standartlara uygun laboratuvar ve atölyelerde üretimde bulundukları sürece para kazanabilecekler.