‘ÇALIŞKAN’ atletimiz EYÜP zirvede!

Kentimizde, yıllar geçtikçe daha da değer kazanan bir atletimiz var

Futbolda gelen Masterlar şampiyonluğu sonrasında, atletimizde de Eyüp Çalışkan fırtınası yaşanıyor. 8-9 Temmuz 2017 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Türkiye Masterler Atletizm Şampiyonası’na katılan tecrübeli atletimiz Eyüp Çalışkan, 1 altın, 2 bronz madalya kazandı. 100 m. bayrak Türkiye şampiyonluğu kazanan atletimiz, 100 m. Türkiye 3’üncülüğü, yine üç adım atlamada Türkiye 3’ncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı.

TALİHSİZLİK DE YAŞADI

100 metre yarışında sol arka adalesi yırtılınca sakatlık yaşayan atletimiz, 200 metre yarışına katılamadı. Çalışkan “Kısmet böyleymiş. 45 derece sıcakta koşup da, madalya alan, alamayan, her koşulda bu camianın içinde olan, tüm master atlet arkadaşlarımı can-ı gönülden kutlarım” dedi.