Cam kumbaraları Şişecam çalışanlarıyla renklendi

Şişecam Topluluğu, geri dönüşümde farkındalığı artırmak için hayata geçirdiği ‘Cam Yeniden Cam’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şişecam’ın Genel Merkezi’nde ‘Kumbara Boyama Etkinliği’ düzenledi

Camın tüm temel alanlarında küresel bir oyuncu olan Çayırova Şişecam Fabrikası topluluğu, geri dönüşümde farkındalığı artırmak amacıyla çalışanlarıyla ‘Cam Kumbara Boyama’ etkinliğinde bir araya geldi. ‘Cam Yeniden Cam’ projesi kapsamında Şişecam Genel Merkezi’nde düzenlenen kumbara boyama etkinliğinde çalışanlar, cam kumbaraları rengârenk boyayıp yeniden tasarlayarak geri dönüşüme katkıda bulundu.

YARATICI ATMOSFER

Çalışanlar Miro, Van Gogh ve Kandisky’den esinlenerek boyadıkları cam kumbaralarıyla cam geri dönüşümünün önemine dikkat çekti. Keyifli ve yaratıcı bir atmosferde gerçekleştirilen kumbara boyama etkinliğinde çalışanlar tarafından tasarlanan cam kumbaraları, Şişecam Genel Merkezi ve Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde kullanılarak, geri dönüşüme katkı sağlandı. Etkinliğin Cam Yeniden Cam’ın sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayını, katılımcıların da paylaşımlarıyla büyük ilgi gördü.