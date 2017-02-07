Camiye giren hırsız, fatura parasını çaldı

İzmit Yenişehir Mahallesine bulunan Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Camiine giren hırsız, bilgisayar, kamera ve caminin elektrik faturası olarak sakladığı bin liraya yakın parayı çalarak kayıplara karıştı.

İzmit Yenişehir Mahallesi Araç Sokak üzerindeki Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Camiine gece geç saatlerde giren hırsız, dernek odasının kapısını kırarak içeri girdi. Hırsız, bilgisayar, video kamera ve caminin elektrik faturası için ayrılan yaklaşık bin liraya yakın parayı alarak kayıplara karıştı. Sabah namazına gelen cami hocasının olayı fark etmesiyle hırsızlık ortaya çıktı. İhbarı alan polis ekipleri cami içerisinde ve çevresinde yaptıkları incelemeler sonrasında hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN