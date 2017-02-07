  • BIST 87.066
  • Altın 146,930
  • Dolar 3,7171
  • Euro 3,9623
  • Kocaeli : 10 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • Sakarya : 8 °C

Camiye giren hırsız, fatura parasını çaldı

»
Camiye giren hırsız, fatura parasını çaldı
İzmit Yenişehir Mahallesine bulunan Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Camiine giren hırsız, bilgisayar, kamera ve caminin elektrik faturası olarak sakladığı bin liraya yakın parayı çalarak kayıplara karıştı.

İzmit Yenişehir Mahallesi Araç Sokak üzerindeki Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Camiine gece geç saatlerde giren hırsız, dernek odasının kapısını kırarak içeri girdi. Hırsız, bilgisayar, video kamera ve caminin elektrik faturası için ayrılan yaklaşık bin liraya yakın parayı alarak kayıplara karıştı. Sabah namazına gelen cami hocasının olayı fark etmesiyle hırsızlık ortaya çıktı. İhbarı alan polis ekipleri cami içerisinde ve çevresinde yaptıkları incelemeler sonrasında hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

Etiketler: , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yer altı çöp konteynerine çocuk düştü!06 Şubat 2017 Pazartesi 15:43
  • Afgan kaçaklar Derince'de yakalandı!06 Şubat 2017 Pazartesi 13:47
  • Astsubay Aker: Darbeci amiralden ölüm tehdit aldım06 Şubat 2017 Pazartesi 13:31
  • FETÖ'den tutuklu Mühendis Teğmen: FETÖ ile alakam yok06 Şubat 2017 Pazartesi 13:07
  • Cip ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı06 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Doğum gününde yaşamını yitirdi06 Şubat 2017 Pazartesi 12:29
  • Deniz Teğmen, FETÖ’den hakim karşısında06 Şubat 2017 Pazartesi 12:11
  • Şehir içine park eden TIR'lara yüklü ceza!06 Şubat 2017 Pazartesi 09:57
  • Polis öğrencilerle birlikte mesaiye başladı!06 Şubat 2017 Pazartesi 09:24
  • Zincirleme trafik kazası!05 Şubat 2017 Pazar 15:19
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim