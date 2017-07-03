Çamlıtepe Kapalı Pazaryeri genişliyor

Körfez’in ilk kapalı pazar alanlarından biri olan Çamlıtepe Kapalı Pazar alanındaki genişletme çalışmalarında sona gelindi

Körfez Belediyesi tarafından Çamlıtepe Kapalı Pazar alanındaki genişletme çalışmaları yapılıyor. Artan nüfus ve bölgesel genişleme ele alındığında hizmet alanının genişletilmesi zaruri hale gelen alan için ekipler çalışmalarını tamamlama noktasına getirdi. Belediye ekipleri, yapılan kazı çalışması sonrasında bölgeye beton döküm işlemini gerçekleştirirken, çelik konstrüksiyonların dikim işlemlerine de başladı. Kısa süre içerisinde üstü de kapatılacak olan alan ile birlikte mevcut pazar yerinin kapasitesi yüzde 50 civarında artırılmış olacak.