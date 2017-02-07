Can çekişen takımlarla içerideyiz

Sezonun ikinci yarısına Tekirdağ ve Erzin galibiyetleri, Ankara Demir ve Cizre beraberlikleri ile başlayan Kocaelispor, iç sahada grubun alt sıralarını parsellemiş takımlarla oynayacak.

3.Lig 1.Grup’ta 13. Karacabey, 15. Kozan, 16. Kartal, 17. Beylerbeyi ve 18. Manavgatspor, Yeşil Siyahlılar ile İzmit İsmetpaşa Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

RAKİPLERİN DURUMU ÖNEMLİ OLMAYACAK

Temsilcimizin diğer iki iç saha maçı 5. Çorum ve 6. kentlisi Gölcükspor maçları olacak. Özellikle düşmeme mücadelesi veren takımları konuk edecek olan Kocaelispor’un zorlu maçlarda rakiplerinin hangi konumda olacağına bakmaksızın mücadele edeceği ve bu maçlarda en az hasarı alacağı tahmin ediliyor. Erdem ÖVÜÇ

Kocaelispor kalan iç saha maçları:

Manavgat (18.sırada)

Karacabey (13. sırada)

Kartal (16. sırada)

Çorum (5. sırada)

Kozan (15. sırada)

Beyberbeyi (17. sırada)

Gölcük (6. sırada)