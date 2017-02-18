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Can Emre: Hedefe doğru yürüyoruz

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Can Emre: Hedefe doğru yürüyoruz
Kocaelispor’un başarılı file bekçisi Can Emre Yücel, Kocaelispor’daki tüm futbolcuların üst düzey mücadele ettiğini belirtti.

Can “Manavgat maçının zor geçeceğini biliyorduk. Açıkçası rakip de direnç gösterdi. Zor maçta kazandığımız için mutluyuz. Hedefe doğru yürüyoruz. Ancak daha işimiz bitmedi. Hiçbir maç kolay değil. Takımımızdaki herkes varlarını yoklarını ortaya koyarak mücadele ediyor. Kütahyaspor maçında da elimizden gelenin en iyisini yapıp Allah’ın izni ile deplasmandan galibiyet ile döneceğiz.

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