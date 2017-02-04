Canbaz’ın yoksulluk öfkesi çok başka!

Fevzi Canbaz’ı kent siyaseti çok yakından tanır.

SHP’deki siyasetinin ardından DYP saflarına katılmış, 2004 seçimlerinde Körfez Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Burada ikinci parti olmuş, özellikle manav oyların gelişi ile partisine önemli bir destekte bulunmuştu.

Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti olunca, bu kez bu partiden yine aday gösterildi. Az değil, yüzde 18’in üzerinde bir oy aldı, ancak yine kazanamadı. Üstelik bu kez üçüncü sırada yer aldı.

Son seçimde ise yapılan ittifak üzerine CHP’nin ikinci sıra adayı olarak belediye meclisine girmeye hak kazandı.

Zaman zaman güncel konular üzerine sosyal medyadan beyanları vardır. Bu kez daha farklı bir konu üzerinde durmuş. İlçedeki dilencileri gündeme taşımış. Çöplerden yiyecek toplayan bir gruba denk gelmiş. Bunu da yoksulluk üzerinden ele almış. Hala kurulan semt pazarlarının sonrasında artan sebze ve meyveleri toplayan insanların olduğuna vurgu yapmış. Cümlesinin sonunu ise, “Bu ülkeyi fakirleştiren, insanlarımızı bu duruma düşürenler utanmalı” diyerek bitirmiş…