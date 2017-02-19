CAN’ımsın Körfez’im “1-2”

Kocaelispor sezonun 25. maçında ligde kalma savaşı veren Kütahyaspor ile deplasmanda çok zor bir maç oynadı. Kaleci Can Emre’nin akıl almaz bir performans ortaya koyduğu maçı Kocaelispor Oğuzhan'ın ilk yarıdaki golleri ile 2-1 kazandı

OĞUZHAN KLASINI KONUŞTURDU

Maçın 24. dakikasında Sefa ile mutlak bir gol kaçıran Kocaelispor, 1 dakika sonra Çağlar’ın golü ile geriye düştü. Ancak çabuk toparlanan Kocaelispor bir birinin benzeri 2 gol attı. Sefa, Oğuzhan’a asist yaptı, Oğuzhan da son vuruşlardaki ustalığını konuşturdu. İlk yarı Kocaelispor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Devre arasında yönetimi istifaya davet eden Kütahya taraftarı ile Kütahyaspor başkan ve yönetimi arasında gerginlik çıktı.

PENALTI KAÇIRDIK

İkinci yarı çok büyük bir heyecana sahne oldu. 66’da rakip stoper Muharrem ceza sahası içinde topu eli ile kestiği için Kocaelispor penaltı kazandı. Topun başına geçen Burak Süleyman topu auta gönderdi. Kalan 20 dakika içinde sol kanadı etkili kullanan Kütahyaspor karşısında kaleci Can Emre kapı gibi dikildi. 4 kez karşı karşıya top çıkarken deneyimli kaleci 86’da da altı pas noktasından inanılmaz bir kurtarış daha yaptı.

CAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kalan sürede koru koruyan Kocaelispor, Sancaktepe, Van, Altay, Çorum ve Kızılcabölük’ün puan kaybettiği haftada çok değerli bir deplasman galibiyeti elde etti. Maçın ardından Can Emre göz yaşlarına hakim olamazken, Kaptan Hamza ile birlikte taraftara üçlü çektirdi. Kütahya’dan muhteşem bir zafer ile dönen Kocaelispor haftaya sahasında Karacabey Birlikspor ile karşılaşacak. Kütahya maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Mert Yavuz bu maçta forma giyemeyecek. Erdem ÖVÜÇ – Kütahya

KÜTAHYASPOR KOCAELİSPOR

STAT: Dumlupınar

HAKEMLER: Sinan Dereci****, Yakup Bulut***, Selahattin Altay***

KÜTAHYASPOR

90 SÜLEYMAN KASAP**

4 İHSAN UĞUR GÖKTAŞ***

6 FURKAN ÖZYURT*

34 MUAMMER ERDOĞDU**

21 SERKAN ESEN*

(Dk. 78 OKAN SALMAZ)

36 GÖKHAN KAYA*

41 OĞUZHAN DEMİRER**

43 DERVİŞ HÜSEYİN GÜNER**

70 ÖMER FARUK BOZ***

80 ABDÜLKERİM KILIÇ*

(Dk. 87 AHMET ÜNER?)

9 ÇAĞLAR YILDIZER**

YEDEKLER

67 KAAN BOZACI

2 OSMAN BOZDAĞ

44 EMRE GÜRBÜZ

88 ENES GÜNAY

59 AYKUT ÇAKAY

KOCAELİSPOR

1 CAN EMRE YÜCEL****

2 KADİR GEZER***

3 KADİR ÖĞE***

4 MURAT SONER BAŞAK****

8 SEFA NARİN***

12 MESUT ÖZDEMİR***

(Dk.90 ÖZGÜR SÜREKÇİ?)

41 HAMZA MUTLU***

50 ALİ KETEN****

6 MERT YAVUZ****

7 OĞUZHAN TÜRKMEN****

(Dk. 72 İSHAK KURT**)

10 BURAK SÜLEYMAN***

(Dk. 78 ŞENOL YILDIRIM**)

YEDEKLER

97 VOLKAN MERT KORKMAZ

5 KEMAL CAN AYDEMİR

22 EROL DURBAKAN

19 MEHMET AVCI

GOLLER: Dk. 25 Çağlar (Kütahya) Dk. 30 ve 35 Oğuzhan (Kocaelisp)or), Dk. 42 Serkan Esen (Kütahya)

SARI KARTLAR: Dk. 16 Kadir Gezer, Dk. 69 Mert (Kocaelispor), Dk.60 Derviş, Dk. 64 Oğuzhan (Kütahyaspor)

DAKİKALAR...

0' Maç başladı!

8' Kütahyaspor mutlak bir gol kaçırdı. Uğur İhsan, kaleci Can Emre ile karşı karşıya kaldı. İhsan'ın pilase vuruşunda Can Emre sağına yatarak topğu çıkardı.

25' Kütahyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından kaleye doğru sokulan Çağlar, 25. dakikada topu ağlara gönderdi.

Kocaelispor, yediği golden bir dakika önce Sefa Narin ile inanılmaz bir gol kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sefa topu kaleci Süleyman'a nişanladı.

GOOOOLLLL!!!

30' Savunma arkasında sarkan Oğuzhan, kaleci ile karşı karşıya kaldı Oğuzhan'ın pilase vuruşundan top ağlarla buluştu!

GOOOOLLLL!!!

35' Sefa'nın pasında Oğuzhan Türkmen çok şık bir hareketle topu önüne çekti. Dönerek vurduğu şut sonrasında top, kaleci Süleyman'ın sağından ağlara gitti.

45+ İlk yarı Kocaelispor'un üstünlüğü ile sona erdi

PENALTI!

66' Kocaelispor penaltı kaçırdı. Rakip stoper Muharrem ceza sahası içinde topa elle temas etti. Kazanılan penaltıyı Burak Süleyman kullandı. Topa sert vuran Süleyman toğu üstten auta gönderdi.

77' Çok net bir gol kaçrıdı Kütahya! Ömer, kaleci Can ile karşı karşıya kaldı. Ömer'in pilase vuruşunu Can ayaklarıyla çıkarmasını bildi.

Kütahyaspor yine çok net bir gol kaçırdı. Ömer Faruk bir kez daha Can ile karşı karşıya kaldı. Can bir kez daha gola izin vermedi.

KÜTAHYA’YA AKIN ETTİLER

Kocaelispor’un Kütahyaspor deplasmanına Yeşil Siyahlı taraftarlar yine akın etti. Sabah 8.30 civarında İzmit Perşembe Pazar meydanından hareket eden 6 otobüs dolusu taraftar 3 saatlik sorunsuz bir yolculuğun ardından Kütahya Dumlupınar Stadı’na vardı.

BİLETLER 5 LİRADAN SATILDI

Kocaelisporlu taraftarlara biletler 5 liradan satıldı. Otobüslerle 300 taraftar maça gelirken, özel araçlarla da yaklaşık 300 kadar taraftar da Kütahya’ya geldi. Sabah saatlerinde Kocaelispor Kulübü, Kütahyaspor yönetiminden 300 ek bilet talep etti ve ev sahibi takım bu isteği talep etti. Maça gelen tüm Yeşil Siyahlı taraftarlar maçı izlerken, Kocaelispor tarafı kendilerine yapılan jestten ötürü Kütahyaspor’a teşekkür etti.

OTELDE ZİYARET ETTİLER

Kütahyaspor Kulübü kurmayları maçtan 1 gün önce Kocaelispor’un kamp yaptığı oteli ziyaret ederek Başkan Bahri Yavuz’a çiçek takdim ettiler. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretin ardından kulüpler bir birine başarı dileklerinde bulundular.

YILDIZ’DAN BEKLENEN KADRO

Kocaelispor’da Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız beklenen kadroyu sahaya sürdü. Kalede Can Emre, savunmada Gezer, Öge, Keten ve Başak, önlerinde Mesut ve Mert, sağ önde Hamza, sol önde Süleyman, forvet arkasında Sefa, ileride Oğuzhan tertibi ile maça çıktı.

ÜNİVERSİTELİLER KOCAELİSPOR’UN YANINDA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde eğitim hayatlarına devam eden Kocaelisporlu taraftarlar, Kütahyaspor maçını yerinde izledi. Maç öncesi Kocaelispor’u izleyecekleri için büyük bir heyecan içerisinde oldukları gözlenen üniversiteliler takıma 90 dakika boyunca sevgi gösterisinde bulundular.

ŞİRİN VE GÜZEL BİR STAT

Kütahyaspor’un maçlarını yaptığı Dumlupınar Stadı sınıfı geçti. Yaklaşık 6 kişilik olan stadın mimarisi de beğenildi. Sadece Türkiye’nin değil, Dünya’nın porselende marka kenti olan Kütahya’da stada girenler özel olarak yapılan çinilerin kapladığı duvarlara hayran kaldı. Temizliği ile de dikkat çeken Dumlupınar Stadı, bu sezon Kocaelispor’un maçlarını yaptığı en modern stat olarak dikkat çekti.

UZUNKÖPRÜ GİTTİ, UĞUR GELDİ

Kütahyaspor hafta arasında teknik adam değişikliğine gitti. Cevdet Uzunköprü’nün yerine bir dönem Körfez Futbol Kulübü’nü de çalıştıran Muharrem Uğur, ev sahibi ekibin yeni teknik adamı oldu. Muharrem Uğur’un lisansı yetişmediği için Kocaelispor maçında Kütahyaspor’un başında alt yapı antrenörü Bilal Üstünbaş çıktı.

ZEMİN İSTEDİĞİMİZ GİBİYDİ

Sezon başından beri bir birinden kötü zeminlerde maçlarını yapan Kocaelispor, Karacabey Birlikspor maçından sonra ilk kez iyi bir zeminde maçını oynadı. Kara ikliminin yaşandığı Kütahya’da Dumlupınar Stadı’nın zemini her ne kadar yeşil rengini vermese de zeminin futbol oynamaya çok elverişli olduğu gözlendi. Hakemler ve iki takım futbolcular maçtan yaklaşık bir buçuk saat kadar önce gezdiler ve sahada her hangi bir problemin olmadığını belirtiler.

ÖNCE YANDA, SONRA STATTA İZLEDİLER

Kütahya’ya erken gelen Kocaelisporlu taraftarların bazıları şehir merkezini turladı. Bazı taraftarlar ise Dumlıpınar Stadı yanında yer alan amatör maçların oynadığı statta yerel lig maçlarını izledi, ardından Kocaelispor’u desteklemek üzere tribündeki yerlerini aldı.

SIKI GÜVENLİK

Kütahyaspor – Kocaelispor maçında sıkı güvenlik önlemi vardı. Polis ve jandarma kuvvetlerinin yanında özel güvenlik görevlileri statta her hangi bir sorun olmaması için çabaladı.

KÜTAHYA TRİBÜNLERİ KARIŞTI

İlk yarının sona ermesi ile birlikte Kütahya tribünlerinde gerginlikler yaşandı. Yönetimi istifaya davet eden Kütahya taraftarına kulüp başkan ve yöneticileri tepki gösterdi.