Canın sağ olsun Muhteşem!

Kocaelispor, Kütahyaspor maçının 66. dakikasında penaltı kazandı.

Takımın penaltıcısı Burak Süleyman topa sert vurdu ve topu üstten auta gönderdi. Duygusal bir karaktere sahip olan ve kaçırdığı penaltının ardından oyundan düşen Süleyman, 12 dakika sonra yerini Şenol’a bıraktı.

KENDİNİ İYİ HİSSEDİYORDU

Geçen sezon kullandığı tüm penaltıları gole çeviren Burak, bu sezon Ankara Demirspor maçında serbest vuruştan topu ağlara gönderirken, Cizrespor maçının 45. dakikasında takımı adına 3. golü atmıştı. Teknik adam Ümit Metin Yıldız maçın penaltı hakkında sorulan soru üzerine “Kendini kim iyi hissediyorsa o atsın” dedim. Süleyman atmak istedi.” gol atmak nasip olmadı. Sağlık olsun” yorumunu yaptı.