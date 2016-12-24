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Çarkıfelek bitkisiyle ilgili bazı önemli bilgiler …

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İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda, sizlerle çarkıfelek ve diğer bir adı “saat çiçeği” olarak bilinen bitkiyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Çarkıfeleğin Latincesi, Passiflora Coerulea’dır. Çarkıfelek, sarmaşık şeklinde uzayıp büyüyen bir bitkidir. Kuvvetli bir şekilde gelişme gösterir. Yaz Ayları’nda mavi renkte çok hoş görünümlü çiçekler açmaktadır. Çiçeklerinin üzerinde oluşan şekiller, saatin üzerinde bulunan akrep ve yelkovana benzetilmiş ve bu sebepten dolayı da bir adına “saat çiçeği” denmiştir; ayrıca çarkıfelek bitkisinden adı “Passiflora” olan şurup yapılmaktadır. Eczanelerde satılmakta olan bu şurubun içildiğinde rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi bulunmaktadır.

Çarkıfelek, kışın yaprağını dökmektedir. Fazla soğuklardan ve don olaylarından zarar görebilir. Çarkıfeleği evlerimizin balkonlarına ve bahçelerimizdeki çardak ve pergolalarına sardırarak, çok güzel bir görünüm oluşturabiliriz. Çarkıfeleği tohumla yetiştirebiliriz; ayrıca çarkıfeleğin dibinden çıkan köklü filizleri söküp istediğimiz yerlere ekebiliriz. Çarkıfelek susuzluğa karşı tahammül etse de nemli topraklarda gelişmesi daha güzel olmaktadır. Çarkıfelek dallarının üzerinde çıkan ince iplik şeklindeki sürgünleriyle dallarını birbirine bağlamakta, bu şekilde yerlere düşmeden büyümesini sürdürmektedir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

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