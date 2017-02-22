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Carrefour’da raflar bom boş!

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Carrefour’da raflar bom boş!
İzmit’in ilk hipermarketi olan CarrefourSA, bu ay sonu itibariyle kepenk indiriyor. Hipermarketin bazı rafları şimdiden boşalmış durumda

İzmit’in 2000’li yıllarda açılan en büyük hipermarketi CarrefourSA, İzmit şubesini kapatma kararı almıştı. Kapanacak olan mağazadaki bazı ürünlerde yüzde 50 indirim olduğunu duyan vatandaşlar mağazaya akın etti. Genel merkez tarafından kapatılmasına karar verilen ve yaklaşık 120 çalışanı bulunan mağazanın birçok rafı şimdiden boşaltıldı. Markete alışverişe gelen vatandaşlar gıdadan giysiye, elektronik eşyadan mobilyaya birçok indirimli ürünü satın aldı. Özellikle hafta sonu aşırı yoğunluğun olduğu marketin kasalarının önünde uzun kuyruklar oluştu. CarrefourSA Hipermarketteki indirimlerin ay sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN

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