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CarrefourSA kepenk indirdi... 120 kişi işsiz kaldı...

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CarrefourSA kepenk indirdi... 120 kişi işsiz kaldı...
İzmit’te kurulan ilk alışveriş merkezi CarrefourSA, bu akşam kepenk indirdi. CarrefourSA’nın kapatılmasının ardından AVM’de bulunan 17 esnafın durumunun ne olacağı ise merak ediliyor

İzmit’in 2000 yılında hizmete giren en büyük hipermarketi CarrefourSA, bu gece saat 22.00’de kapanıyor. Şirketin genel merkezi tarafından kapatılmasına karar verilen ve yaklaşık 120 çalışanı bulunan mağazanın rafları ise bomboş. CarrefurSA’nın kapatılmasının ardından alışveriş merkezinde bulunan 17 esnafın ne yapacağı bilinmiyor.

 

“AVM ESNAFI DERTLİ”

Durumlarının belirsiz olduğunu söyleyerek dert yanan AVM esnafı, “CarrefurSA’nın market bölümü kapatılacak, ama dükkan sistemi devam edecek. CarrefourSA’nın yerine IKEA veya MİGROS’un geleceği konuşuluyor. Açıkçası biz esnaf olarak IKEA’nın gelmesini istemiyoruz. Çünkü markete herkes gelir, herkes peynir, yumurta alır, ama IKEA’ya sadece ihtiyacı olan gelir” diye konuştu.

 

“NE OLACAĞINI BİLMİYORUZ”

Marketin toplumun her kesimine hitap edeceğini dile getiren AVM esnafı, “Market herkese hitap ediyor. Market gelmezse bu durum bizim işlerimizi de olumsuz etkiler. Açıkçası yeni gelecek olan firma uzun sürede gelirse biz o süreçte belki kapatıp gidebiliriz. Bizlere bir açıklama yapılmıyor, ne olacağını bilmiyoruz” dedi.

 

ÇALIŞANLAR DA BEKLİYOR

Öte yandan CarrefourSA’nın aldığı kapatma kararı merkez çalışanlarını da olumsuz etkiliyor. İşletmede görev yapan toplam 120 kişi de bu kararla işsizler arasına girdi. Her geçen gün sayısı artan işsizlerin oranı da bu işten çıkarmalarla 120 kişi de artmış oldu. Selin BECER

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