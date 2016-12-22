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CarrefourSA, yeni yıl için hazırlanıyor

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CarrefourSA, yeni yıl için hazırlanıyor
Yeni yıla hazırlanan CarrefourSA, bu yıl nar meyvesinin simgelediği bereket ve bolluktan ilham aldı.

Geçen sene Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Yılbaşı Özel Çekilişinde en büyük ikinci ikramiyeyi isabet ettiren CarrefourSA, bu yıl da Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile müşterilerine 60 milyon liralık en büyük ikramiye heyecanına ortak olma fırsatı sunuyor. CarrefourSA'da kızarmış bütün hindi seti, 119 liradan ve doldurulmuş bütün hindi seti de 139 liradan müşterilerin beğenisine sunuluyor.

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