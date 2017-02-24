CarrefourSA'ya Azeri uyruklu iş adamı talip!

Bir dönem kentin cazibe merkezi olan 52 bin metrekarelik alana kurulu İzmit’in en eski alışveriş merkezlerinden biri olan CarrefourSA’nın yeni AVM ve yaşam merkezlerinin kurulması sebebiyle eski popülaritesini yitirdiği biliniyor.

CarrefourSA içerisinde bulunan esnaf bu durumdan mütevellit tahliyelere başladı, bazı önemli markaların kompleksten ayrılmalarından sonra yerleşke içerisindeki dev market de bu duruma daha fazla dayanamadı. Alınan bilgilere göre 31 Mart’a kadar market kısmının tamamı tahliye edilecek. Bu durum İzmitliler arasında ‘’CarrefourSA yıkılacak mı? Yerine ne yapılacak?’’ gibi sorulara sebep oldu.

CARREFOURSA ARAZİSİNE OTEL REZIDANS ve AVM

Şehrin gün geçtikçe değer kazanması ve sürekli yeni yatırımların yapılması, sanayinin ve sanatın yoğun olarak öne çıktığı İzmit’e farklı projelerin kazandırılması söz konusu. Bu durumun farkında olan Güney Azerbaycan asıllı Türk iş adamı Abu Bakr, şehrin en merkezi yerlerinden biri olan bu yerleşkenin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Gülab Mimarlık ve İnşaat’ın kurucusu iş adamının 3 yıl içerisinde İstanbul’un turist merkezi Sultanahmet’te dev bütçelerle ve sanatsal detaylarla inşa ettiği Ajwa Hotel Sultanahmet’inkapıları açıldıktan sonra hiç vakit kaybetmeden Ajwa Hotel Kapadokya’nın çalışmalarına başlanıldı. CarrefourSA yerleşkesinin en iyi şekilde değerlendirilmesinin kent ekonomisine fayda sağlayacağını ve İzmit’in lokasyonu sebebiyle artık metropollere yakın bir il olmaktan çok metropol bir ile dönüşeceğini öngören Gülab Mimarlık, alan üzerinde planladıkları kompleks içerisinde AVM, rezidans ve otel konseptini birleştirip büyük bir yaşam merkezi kuracağını vurguladı. Yapılacak bu düzenleme ile birlikte ekonominin canlanacağı ve yüzlerce kişiye istihdam sağlanacağı düşünülüyor.