CarrefourSA'yı Ali Ağaoğlu mu satın aldı?

Son günlerde genel merkez tarafından İzmit CarrefourSA'nın kapatılma kararı kentte şok etkisi yaratmıştı. Personel arasından ilginç bir iddia dönüyor...

İzmit Körfez Mahallesi Eski Başiskele Yolu Köprülü Kavşağı Karadut Sokak’ta, Kocaeli Fuar Alanı’nın tam karşısında bulunan CarrefourSA için genel merkez tarafından kapatılma kararı alındı. Net bir açıklama yapılmasa da kararın müşteri kaybından ötürü olduğu düşünülmüyor.

İŞ YERLERİ BÜYÜK İHTİMAL TAŞINACAK

Carrefour içinde bulunan diğer iş yerleri ise açık kalacak. Ancak market kapandıktan sonra bu iş yerlerinin de taşınacağı tahmin ediliyor. Carrefour’un bulunduğu alanın bundan sonra ne olarak kullanılacağı ise marketin İzmit’te bulunan yetkilileriyle bile paylaşılmamıştı.

ALİ AĞAOĞLU MU SATIN ALIYOR?

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun Kocaeli'ye büyük bir yatırım planladığı son yıllarda hep konuşula gelmiş bir söylenti. Kaptılması kesinleşen CarrefourSA personelinin dilinde de ilgiç bir iddia dolaşıyor. İddiaya göre, inşaat sektörünün lideri Ali Ağaoğlu, yeni projesi için CarrefourSA'nın alanını satın aldı.