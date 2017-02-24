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Çatalca’ya galibiyet için gidiyoruz

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Çatalca’ya galibiyet için gidiyoruz
Derincespor Teknik Sorumlusu Ali Asım Balkaya, Çatalcaspor deplasmanına kazanmak için gideceklerini belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

Yeşil Bursa maçının son saniyelerinde yediğimiz gol canımızı yaktı. 0-0 bitseydi bu kadar üzülmeyecektik ancak kazanırken berabere kalmak, 4-5 yüzde yüz gol kaçırmak ve bizim gibi düşmemek için çabalayan rakibimizi elinizden kaçırmak iyi olmadı.

 

SÜRECİ SANCILI GEÇİRİYORUZ

Çatalca’ya galibiyet için gidiyoruz. Ardından Kemer ve Silivri gibi güçlü takımlarla oynayacağız. Toplayacağımız 6-7 puan bizi rahatlatacaktır. Çünkü aşağıdaki takımlar da bir biri ile oynayacak. Devre arası oyuncu değişiklikleri sonrası adaptasyon süreci geçiriyoruz. İlla ki bu süreçten çıkacağız ancak dönemin sancılı geçtiğini belirtmeliyim. Biz iyi bir ekibiz ve bu takım her türlü ligde kalacaktır.

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