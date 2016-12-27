Çavuşoğlu: Vali Bey’in art niyetli olduğunu düşünmüyorum

Derincespor Kulüp Başkanı Şahin Çavuşoğlu, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun kulübü ziyaret etmemesinde herhangi bir art niyeti olacağını düşünmediğini ifade etti

DÜŞMEYİ AKLIMIZDAN GEÇİRMİYORUZ

Sezonun ilk yarısındaki performanstan memnun olmadığını ifade eden Derincespor Başkanı Şahin Çavuşoğlu şu ifadelere yer verdi: Sakaryaspor ile oynadığımız kupa maçının ardından bir sıkıntı çıkacağını öngörmüştüm. Maalesef bu gerçekleşti. Yollarımızı ayırmamız gereken arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Küme düşmek diye bir düşünce içerisinde değilim. Nasıl yukarıya çıkarız diye düşünüyoruz. Transferler yapıyoruz. Çıkışa geçeceğiz. Bizler hedefi olan insanlarız. Başka bir şey düşünmeyiz.

KOCAELİ FUTBOLUNA DEĞER KATMAK İÇİN GELDİK

5 yıl önce kent futboluna değer katmak için kulübün başına geçtik. O zamanki dostluklar ve şartlar da bunu gerektiriyordu. O dönemde “Şu takımı bana verin” diye bir isteğim ve düşüncem olmadı. Görevi aldığımız günden beri elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Bildiğiniz sorunları yaşamıyor olsaydık, çok net söylüyorum ki üst ligdeydik. Adliyespor maçını biliyorsunuz. O yıl bu iş biterdi.

KÜLÜBÜ ALMAK İSTİYORLAR, AMA?..

İstanbul’dan Kayseri’den, oradan, buradan kulübü satın almak için arayanlar var tabii ki. Kimseye yeşil ışık yakmadım. Bu kulübü alması gereken birisi varsa o da Derince Belediyesi’dir. Bundan bir buçuk ay önce Haydar Başkan ile görüşme yaptım. Ancak hiçbir yol kat edilmediğini gördüm. 1 santim bile ilerleme yok. Görüşmeden ben bunu çıkardım.

BU YIL İŞİ GEVŞEK TUTTUK

Doğru, bu yıl zahmetli geçiyor ancak pes edecek değiliz. Maddi ve manevi emeğimiz var. Bazı şeyleri kolay kolay silip gidemeyiz. Kulübün dışarıya satılmasına gönlüm razı olmaz. Mücadele edebildiğimiz yere kadar edeceğiz, gerekirse sorunlarımızı daha yukarılara taşıyacağız. Hatalarım da var tabii ki. İşin özü şu. Bu sezon işi gevşet tuttuk açıkçası. Şu an, geçen yıllarda olduğu gibi tüm mesaimi Derincespor için harcıyorum. Lig başlayınca bunun yansımalarını hep birlikte göreceğiz.

KEV KONUSUNU TAKİP EDİYORUM

KEV konusunu herkes gibi ben de takip ediyorum. Birkaç önce Fatih Terim ile bir toplantı yapıldı. TFF’nin ısrarla vurguladığı konu tesisleşmeydi. Böyle bir tesisin elden çıkmasına nasıl bakılır bunu bilemeyiz tabii ki. Eğer yarın tesisten çıkmak gibi bir durumumuz olursa şuandaki kadar sahipsiz kalacağımızı düşünmüyorum. Neticede burada kentin bir profesyonel takım var. Tabii ki b planı üretmek zorundasınız.

BU YIL HARİÇ HEP ÜST SIRALARDAYDIK

En kötü ihtimalle takımı il dışına götürür ve gelir maçlarımı burada oynarım. Ama ben işin buralara kadar gideceğini sanmıyorum. Vali Bey’in bizi ziyaret etmemesi ile ilgili olarak her hangi bir art niyet içerisinde değiliz. Kısa bir süre önce arandık zaten. Devre arasından sonra görüşme yapılması ile ilgili görüşler iletildi. Diğer takımlarımızın üst sıralarda olması, bizim düşme hattında olmamızın da ziyaretin gerçekleşmemesi ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Çünkü biz bu sezon hariç her yıl üst sıralardaydık, yine kimse gelmemişti. Erdem ÖVÜÇ