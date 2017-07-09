Çayırova GB’de işlem tamam!

Kulüp Başkanı Fahrettin Taşkaya’nın başkanlığında toplanan yönetim kurulu aldığı kararlar neticesinde, başkan vekilliğine Muzaffer Çetin, sekreterlik ve basın sözcülüğüne gazeteci kökenli Şakir Şükrü Erdöl, futbol şube sorumluluğuna ise Veli Özçelik’i getirdi.
İŞTE ÇAYIROVA G.B.’NİN YENİ YÖNETİMİ:
Fahrettin Taşkaya, Muzaffer Çetin, Şakir Şükrü Erdöl, H.Atilla Aktürk, Ahmet Sözen, Veli Özçelik, Mehmet Kul, İsrafil Güler, Barış Kahya, Uğur Madenci, Birol Kaya, Mesut Çetin, İlhan Akbaş, Ahmet Yılmaz.