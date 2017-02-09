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Çayırova İmam Hatip plaka yazdırdı

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Çayırova İmam Hatip plaka yazdırdı
Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Futsal İl Birinciliği çeyrek final maçında Çayırova İmam Hatip Ortaokulu, Yarımca Ortaokulu’nu 4-1 yendi ve yarı finale çıktı.

Halim Yılmaz ve Damla Doğan hakem ikilisinin başarı ile yönettiği maçta Çayırova ekibi adına galibiyeti getiren goller Fatih Soyyiğit (3) ve Sadettin Çamlı’dan geldi. Yarımca adına Kerem Yeşil’in tek golü yarı finali getirmeye yetmedi.

 

ÇAYIROVA İMAM HATİP ORTAOKULU: 4     YARIMCA ORTAOKULU: 1

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Damla Doğan ***

ÇAYIROVA İMAM HATİH ORTAOKULU:Hamza Sır ***, Sadettin Çamlı ***, Fatih Soyyiğit ****, Ömer Salih Çuhalı ***, Berzan Eser ***, Muhammet Emin **, Murat Çalık ***, Harun Genç **

YARIMCA ORTAOKULU: Emre Can **, Emir Yusuf ***, Umut Öztürk **, Kerem Yeşil **, Mert Ali Karakuş ***, Yunus Emre **, Hakan Hasan **, Talha Karaca **, Kaan Tunç **, Yusuf Tanünver **

GOLLER: Fatih Soyyiğit (3), Sadettin Çamlı, (Çayırova İmam Hatip), Kerem Yeşil (Yarımca)

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