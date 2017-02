Çayırova Mustafa Necati turladı

Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Futsal İl Birinciliği çeyrek final maçında Çayırova Mustafa Necati Ortaokulu, 29 Ekim Ortaokulu’nu çekişmeli geçen mücadele sonunda 4-2 mağlup etti ve son 4’e adını yazdıran ekiplerden birisi oldu.

Çayırova Mustafa Necati’ye turu getiren golleri Cemal Kaya (3) ve Berkay Akgül attı. Hamza Birol ve Hazar Demir’in golleri 29 Ekim’e turu getirmeye yetmedi.

29 EKİM ORTAOKULU: 2 ÇAYIROVA MUSTAFA NECATİ OO: 4

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Damla Doğan ***

29 EKİM ORTAOKULU: Yiğit Can **, Cavit Can Ceylan ***, Hazar Demir ***, Ahmet Mirza Şen **, Abdullah Komay ***, Furkan Yurtseven **, Yiğiter Yavuz **, Hamza Birol **, Emir Efe Can ***, Seyfullah Ersoylu **, Cem Talha Uygun **

ÇAYIROVA MUSTAFA NECATİ ORTAOKULU: Enes Günaydın ***, Emre Aydın ***, Berkay Akgül ***, Mansur Şahinoğlu ***, Cemal Kaya ****, Emre Dursun ***, Ozan Kılıç ***, Ali Güçer **, Emre Karan **, Sercan Pamuk ***, Mahsuni Çakırka **, Ramazan Özbitirgiç **

GOLLER: Hamza Birol, Hazar Demir (29 Ekim), Cemal Kaya (3), Berkay Akgül (Çayırova Mustafa Nacati)