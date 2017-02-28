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Çayırova'da 3 bin 230 metre kare satılık arazi!

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Çayırova'da 3 bin 230 metre kare satılık arazi!
Çayırova Belediyesi, mart ayında ihaleye çıkıyor. 3 bin 230 metre kare belediye hizmet alanı 10 Milyon 497 bin 500 TL’den satışa çıkarıyor

Çayırova Belediyesi tarafından önemli kaynak oluşturuluyor. 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00’de belediye binasında Akse Mahallesi, Rahmi Dibek Caddesi üzerinde bulunan 3 bin 230 metre kare BHA (Belediye Hizmet Alanı) için ihaleye çıkılıyor. Arazi için muhammen bedel 10 Milyon 497 bin 500 TL olarak belirlendi. İhale için geçici teminat bedeli 314 bin 925 TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler dosya satış bedeli için 500 TL ödemeleri gerekiyor. Serkan BORLAK

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