Çayırova’da topbaşı 20 Temmuz’da

Transferin hızlı takımı Çayırovaspor’da yeni sezon kadrosu büyük ölçüde tamam.

Yönetim, teknik direktör Rıdvan Elmastaş’ın raporu doğrultusunda iç transferde 9, dış transferde ise 7 oyuncuyla anlaşma sağlamıştı.Şuan için 16 futbolcuya sahip olan yeşil-siyahlı ekipte, altyapıdan A takıma dâhil edilecek genç oyuncular da var. Hazırlık takvimini belirleyen Çayırovaspor 20 Temmuz’da sahaya inecek. Kuştepe Stadı’nda yeni sezona ‘merhaba’ diyecek olan ekibimiz sıkı bir çalışma temposuyla güç depolayacak. Kamp yeri olarak kendi tesislerini tercih edecek olan yeşil-siyahlılar, tavsiye edilen oyuncuları da bir süre misafir ederek onların performansını yakından gözlemleyecek. Öte yandan Çayırovaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor.