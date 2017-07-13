Çayırova’nın sezonu olacak

BAL temsilcimiz Çayırovaspor’un Kulüp Başkanı Şevket Külte, 2017-2018’in kendilerinin sezonu olacağını ifade etti

Ligin geçen seneye göre daha zorlu geçeceğini ifade eden Başkan Külte, “Bölgesel Amatör Lig her zaman zor geçmiştir. Bu ligde her takımın hangi haftada olursa olsun bir iddiası olmuştur. Bu sene biraz daha zor geçecek diye düşünüyoruz. Çünkü takımlar geçen yıla göre daha iyi kadrolar kuruyor. Tabii zorluk derecesi bizim gözümüzü korkutmuyor. Buna göre kadro planlamamızı yaptık. Gül bahçesi bile dikenlerle dolu. Önümüzde zorlu engeller olacak elbette, ancak bunların üstesinden gelerek Çayırova’yı hak ettiği bir şekilde temsil edeceğiz” şeklinde konuştu.

TRANSFER BİTMEZ

Transferde gelinen noktayı değerlendiren yeşil-siyahlı ekibin başkanı, “Geçen sezon oynadıkları takımda başarılı olmuş, bize de fayda sağlayacağına inandığımız oyuncularla anlaştık. Transfer son güne kadar devam eder. Bu hem Çayırovaspor için, hem de tüm takımları için geçerlidir” dedi.