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Çayırovav GB’den örnek hareket

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Çayırovav GB’den örnek hareket
Çayırova Gençlerbirliği Spor, Çayırova liselerinde Değerler Eğitimi semineri verdi

Çayırova Gençlerbirliği Kulübü,başarılı kaliteli ahlaklı sporcuları ve gençleri yetiştirerek topluma ve ülkemize fayda sağlamak söyleminden hiç vazgeçmeden çalışmalarına tam hız devam ediyor. Kulübün 2.Başkanı Eğitimci Muzaffer Çetin’in başkanlığında Çayırova İlçesinin tüm liselerinde ve “Değerler Eğitimi Spor Ahlakı ve Ders Başarısını Artırmak” konulu seminerler verecek. 3.senedir Çayırova liselerinde değerler eğitimi seminerleri veren Çayırova Gençlerbirliği spor kulübü, gençlerin eksilen değerlerin tekrar kazanılması noktasında önemli bir görev yapıyor. Kulüp yöneticisi Muzaffer Çetin’in açıklamasında; “Şu anda U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U19 ve A Takım olmak üzere tüm kategorilerde yaklaşık 250 sporcunun eğitim aldığı kulüpte, önce Ahlak parolası ile gençlerimizi yetiştiriyoruz. Çayırova liselerinde Yapacağımız seminerler hem kulübümüze hem de beldemize fayda sağlayacak” dedi. İlk seminer Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi’nde verdi.

 

Liselerimizdeki programlar:

02.03.2017 (Sabah)

FEVZİ ÇAKMAK ANADOLU LİSESİ

03.03.2017 (Sabah)

ERTUĞRUL KURTOGLU ANADOLU LİSESİ

09.03.2017 (Sabah)

ŞEHİT MÜCAHİT ER ANADOLU İMAM H.L.

10.03.2017 (Sabah)

HATİCE BAYRAKTAR M.T.A.LİSESİ

10.03.2017 (Öğlen)

GOSP TADIM JALE YÜCEL M.T.A.LİSESİ

16.03.2017 (Sabah)

ŞEHİT DAVUT ALİ KARADAĞ M.T.A.LİSESİ

17.03.2017 (Öğlen)

YAPI VE KREDİ BANKASI M.T.A.LİSESİ

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