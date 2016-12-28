Çayırova'ya İrfalı rakip!..

Antalya Belek’te ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Çayırovaspor, buradaki ilk hazırlık maçını bugün oynuyor.

Normalde Halide Edip Adıvar ile oynanması planlanan hazırlık maçı, İstanbul ekibinde sakat futbolcuların çok olması nedeniyle iptal edilirken bu takımın yerine Şanlıurfa’nın BAL’daki ekibi 11 Nisan Spor ile maç alındı. Karşılaşma Çayırovaspor’un kamp yaptığı Atlantis Otel’in Sahası’nda saat 15.00’te başlayacak. Rakipte eski Gebzesporlu Necati Karadağ da forma giyiyor. Yeşil-Siyahlılar programda bir değişiklik olmazsa ikinci hazırlık maçını yine BAL takımlarından 68 Aksaray Belediyespor ile cumartesi günü oynayacak. 2 ya da 3 Ocak’ta Iğdır ya da Fatsa Belediyespor’la hazırlık maçı yapmayı planlayan Çayırovaspor’un son hazırlık sınavı ise 3.Lig ekibi Ankara Demirspor’la. Bu maçın tarihi 6 Ocak olarak açıklanmıştı.