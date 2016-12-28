Normalde Halide Edip Adıvar ile oynanması planlanan hazırlık maçı, İstanbul ekibinde sakat futbolcuların çok olması nedeniyle iptal edilirken bu takımın yerine Şanlıurfa’nın BAL’daki ekibi 11 Nisan Spor ile maç alındı. Karşılaşma Çayırovaspor’un kamp yaptığı Atlantis Otel’in Sahası’nda saat 15.00’te başlayacak. Rakipte eski Gebzesporlu Necati Karadağ da forma giyiyor. Yeşil-Siyahlılar programda bir değişiklik olmazsa ikinci hazırlık maçını yine BAL takımlarından 68 Aksaray Belediyespor ile cumartesi günü oynayacak. 2 ya da 3 Ocak’ta Iğdır ya da Fatsa Belediyespor’la hazırlık maçı yapmayı planlayan Çayırovaspor’un son hazırlık sınavı ise 3.Lig ekibi Ankara Demirspor’la. Bu maçın tarihi 6 Ocak olarak açıklanmıştı.
- BIST 77.400
- Altın 129,661
- Dolar 3,5360
- Euro 3,6906
- Kocaeli : 4 °C
- İstanbul : 7 °C
- Sakarya : 4 °C
- İndirimli kart "41 Kart" 2016'da yüzleri güldürdü
- Rektör Hülagü projeleri anlattı
- Yunus Emre’den örnek proje
- Elinizi çabuk tutun... 2017'de daha pahalı olacak!
- Gölcük ve Birlik 17.00’de kapışıyor
- Çayırova'ya İrfalı rakip!..
- İşte CHP'nin asgari ücret telifi! En az...
- Ufka Yolculuk’tan tanıtım toplantıları
- Baran:Hainlere prim vermeyeceğiz
- Vali bu kez eğitimcilerle buluştu
- KOTO Başkan Vekili Bulut: Atılması gereken adımlar atıldı
- Karabalık’a hapis cezası!
- Banka soyguncusuna 43 yıl 6 ay hapis cezası!
- Sıkışan köpeğe ilk müdahale itfaiyeden!
- Kocaeli Birlik de rap modasına uydu
Çayırova'ya İrfalı rakip!..
Antalya Belek’te ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Çayırovaspor, buradaki ilk hazırlık maçını bugün oynuyor.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gölcük ve Birlik 17.00’de kapışıyorAntalya Lara’da kamp yapan iki ekibimiz 2.Lig takımı Kocaeli Birlikspor ile 3.Lig 1.Grup ekibi Gölcükspor, yarın Güneyde ilk özel maçlarını birbirleriyle oynuyor.
Çayırova'ya İrfalı rakip!..Antalya Belek’te ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Çayırovaspor, buradaki ilk hazırlık maçını bugün oynuyor.
Kocaeli Birlik de rap modasına uyduGünün ilk antrenmanında aerobik güç ölçümü (Yo-Yo Testi) yapılan Kocaeli Birlikspor, akşam da genel kuvvet ve anatomik adaptasyon çalıştı
Olacak o kadar!..Liseler Arası B Genç Voleybol İl Birinciliği çeyrek final maçında İhsaniye Anadolu Lisesi ile Gölcük Fen Lisesi Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda karşılaştı.
Yenikent Anadolu çok rahat!Liseler Arası B Gençler Voleybol İl Birinciliği çeyrek final maçında Yenikent Anadolu Lisesi ile Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi takımları karşılaştı.
SİNEMALAR
- İzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seanslarıİzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seansları
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 4 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı, 2 yerli olmak üzere toplam 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 2 yabancı film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 filmİzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır?Burada sizlere nohuttan doğal yoğurt mayasının nasıl yapıldığını aktaracağız.
- Şekerin 100 zararı!Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, 2011 yılında yazdığı "Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si: Karatay Diyeti" kitabının 41-44 Sayfalarında ŞEKERİN ZARARLARINI aynen şu şekilde açıklamıştır.
- Sağlıklı yaşama ilk adım: Mutfağın hazırlanması: Karatay mutfağına dönüşümBeslenmeyle ilgili tüm bilgilerimize reset atıp önyargılarımızdan kurtulup sonra adeta ders çalışır gibi Karatay Diyeti kitabını okuyup özümsedikten sonra iş uygulamaya geldi.
- Güvensizliği tespit edilen 43 ürün için toplama kararı!Bu kapsamda aralarında elektrikli ısıtıcı, priz, el feneri, ocak, kaynak makinesi ve muhtelif kabloların bulunduğu marka ve modelleri belirlenen 43 ürün için toplatma kararı verildi.
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
- Köy yolları yaz-kış ayrı güzel
- 100 semazen 100 sazende ile sema...
- Yiyeceklerinizi uzun süre tutmak için tüyolar
12345678
- İzmit'te gökkuşağı keyfi
- Halk "Cahil olun" dedi terfiyi kaptı!
- İzmitli şarkıcının tıklanma rekorları kıran klibi!
- 4 kişilik kamyonette balık istifi gibi öğrenci taşıdı
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim