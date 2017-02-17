ÇED Genel Müdürü İSU’da inceleme yaptı

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü İlhan Bayram, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim (ÇED) Genel Müdürü M. Mustafa Satılmış ve yöneticileri ağırladı.

Kurumun içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu ile arıtma tesisleri ve çevrenin korunmasına yönelik yapılan yatırımları aktaran Genel Müdür Bayram,”Yaptığımız yatırımlar ve sunduğumuz modern işletmecilik ile Kocaeli’nde atıksulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçtik.”dedi.