Kurumun içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu ile arıtma tesisleri ve çevrenin korunmasına yönelik yapılan yatırımları aktaran Genel Müdür Bayram,”Yaptığımız yatırımlar ve sunduğumuz modern işletmecilik ile Kocaeli’nde atıksulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçtik.”dedi.
- BIST 88.264
- Altın 146,844
- Dolar 3,6752
- Euro 3,9135
- Kocaeli : -1 °C
- İstanbul : 4 °C
- Sakarya : -1 °C
- Gölcük’te ‘Düşler ve Renkler’ resim sergisi
- Polis ekiplerinin TÜBİTAK'a giriş anı kamerada
- “Yemekte Şehrin Bilgeleri” için başvurular sürüyor
- Darıca’da sağlıklı yaşam yürüyüşü
- Bilgi Küpü miniklerinden gazetemize ziyaret
- Mehmet Özer ile sevindik
- Kobidos’tan kartepe kaymakamı’na ziyaret
- Fethi Sekin’in anısı Gebze’de yaşatılıyor
- Okullu krosçular yarın Körfez Pisti’nde
- Dünya Kupası'nda 8-0 yenildi
- 1.küme A ve B sahnede
- Süper A’da 20. heyecan
- İzmit Körfezi'ne flamingo akını
- Derince Hastanesi’nden 100. kapalı ameliyat başarısı
- Huzurevi Derneği’nden anlamlı etkinlik
ÇED Genel Müdürü İSU’da inceleme yaptı
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü İlhan Bayram, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim (ÇED) Genel Müdürü M. Mustafa Satılmış ve yöneticileri ağırladı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
“Yemekte Şehrin Bilgeleri” için başvurular sürüyor“Yemekte Şehrin Bilgeleri” Yöresel Yemek Yarışması için Kocaeli Yerel Kültür Platformu bir toplantı gerçekleştirdi.
Bilgi Küpü miniklerinden gazetemize ziyaretBilgi Küpü Anaokulu’nun minik öğrencileri gazetemizi ziyaret ederek merak ettikleri tüm soruları sorma şansı yakaladı.
Kobidos’tan kartepe kaymakamı’na ziyaretKartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) yönetimini makamında kabul etti.
İzmit Körfezi'ne flamingo akınıİzmit Körfezi, göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mola verdikleri uğrak yerine dönüştü. Yüzlerce flamingo İzmit Körfezi'ne akın etti.
Huzurevi Derneği’nden anlamlı etkinlikGölcük Huzurevleri Destekleme ve Yaşatma Derneği, yaşlılar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Tuz, biber ve limon ile çözebileceğiniz sağlık problemi
- İMO 62.yaşını Mustafa Keser ile kutladı
- Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
12345678
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
- Körfez'deki feci kaza kameralara yansıdı!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim