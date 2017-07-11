İl binasında gerçekleşen ziyarette konuşan iki şube başkanı da Ünlü’yü kongreyi kazanması nedeniyle tebrik ettiler. Konukları ile yakından ilgilenen MHP’li Aydın Ünlü de ziyaretleri nedeniyle Çeker ve Oypan’a teşekkür etti.
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Çeker ve Oypan’dan MHP’li Ünlü’ye ziyaret
Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker ve Türk Büro-Sen Kocaeli Şube Başkanı Rıfat Oypan, bir süre önce yapılan kongre ile yeniden göreve seçilen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye ziyarette bulundu
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