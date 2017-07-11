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Çeker ve Oypan’dan MHP’li Ünlü’ye ziyaret

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Çeker ve Oypan’dan MHP’li Ünlü’ye ziyaret
Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker ve Türk Büro-Sen Kocaeli Şube Başkanı Rıfat Oypan, bir süre önce yapılan kongre ile yeniden göreve seçilen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye ziyarette bulundu

İl binasında gerçekleşen ziyarette konuşan iki şube başkanı da Ünlü’yü kongreyi kazanması nedeniyle tebrik ettiler. Konukları ile yakından ilgilenen MHP’li Aydın Ünlü de ziyaretleri nedeniyle Çeker ve Oypan’a teşekkür etti.

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