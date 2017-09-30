Çelik ile üretilmesi mümkün olan meyve ağaçları

İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda, sizlerle çelikle üretilebilecek meyve ağaçları ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Meyve ağaçlarının üretim şekilleri çeşitlerine göre değişmektedir; bazı meyve ağaçları aşı ile bazıları tohumla bazıları da çelik ile yetişmektedir. Yetiştirmek istediğimiz meyve ağacı çelik ile yetişiyorsa, bunların çeliklerini yaparak çoğaltmak daha kolay olmakta ve daha kısa sürede yetişip fidan haline gelmektedirler. Ayrıca bu şekilde yetiştirilen fidanların maliyeti de daha düşük olmaktadır. Bu sebepten dolayı çelik ile yetişmesi mümkün olan meyveli fidanları aşı ile yetiştirmek için uğraşmak hem boşu boşuna zaman kaybetmemize sebep olacak, hem de lüzumsuz yere daha fazla masraf etmiş olacağız. Çelikle yetişmesi mümkün olan meyve ağaçlarının çeliklerini Kasım Ayı’ndan itibaren yapabiliriz. Kışları soğuk geçen bölgelerde çeliklerin soğuklardan zarar görmesini önlemek için İlkbahar’da yapılması gerekir. Eğer çelikleri soğuklardan koruyacak bir alanımız ve imkanımız varsa Sonbahar’da yapılması daha sağlıklı ve faydalı olacaktır. Ayrıca çeliklerin dikildiği zaman daha fazla tutmasını sağlayacak ve bol saçaklı kök yapmasına yardımcı olacak değişik ilaçlar bulunmaktadır. Dikim öncesi çeliklerin dikilecek kısımları bu ilaçlara batırılıp dikilmesi bu bakımdan faydalı olacaktır. Çelik ile yetişmesi mümkün olan meyve ağaçlarını şöyle sıralayabiliriz : zeytin, incir, nar, ekmek ayvası, iğde ve limon gibi meyve ağaçları çelik yaparak üretilen çeşitlerdendir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,