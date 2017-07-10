Çelikte 9,7 milyon tonluk ihracat

Türk çelik sektörü 2017’nin ilk yarısını yükselişle tamamladı

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre yılın ilk yarısında çelik ihracatı miktarda yüzde 16 artışla 9,7 milyon tona, değerde ise yüzde 31 artışla 5,8 milyar dolara ulaştı. Söz konusunda dönemde en dikkat çekici artış ise Singapur, Hong Kong, Malezya ve Endonezya’nın başı çektiği Uzak Doğu ülkelerinden geldi. Türk çelik sektörünün Haziran ayındaki ihracatı ise miktarda 1,4 milyon ton, değerde 904 milyon dolar olarak gerçekleşti.