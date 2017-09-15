Çelik’ten yeni öğretim yılı mesajı

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik yazılı bir basın açıklaması yaparak 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı ile ilgili temennilerde bulunarak, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere tavsiyelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik yazılı bir basın açıklaması yaparak 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı ile ilgili temennilerde bulunarak, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere tavsiyelerde bulundu. Çelik açıklamasında, “Öğrencilerimizin insanlığın temel değerlerini benimsemiş ve yüksek karakterli bireyler olarak yetiştirilmesi gayreti içerisinde Bakanlığımızın hedef ve amaçları doğrultusunda yeni bir öğretim yılına başlamaktadır. Kıymetli meslektaşlarım; Yürekleri pırıl pırıl tertemiz olan ve gözlerindeki umut ışıkları ile anne babalarının kucaklarından sizlerin bilgisine ve vicdanınızın diline emanet edilen, ülkemizin geleceğini oluşturacak sevgili öğrencilerimizin yetiştirilmeleri hususunda her zaman olduğu gibi azim ve fedakârlıkla çalışacağınıza dair inancımız ve güvenimiz tamdır. Başarıya ulaşmak ve öğrencilerimizi Türk Milli Eğitimi’nin amaçları doğrultusunda yetiştirmek için sizlerle birlikte var gücümüzle çalışacağız” dedi.

İŞ BİRLİĞİNİN ARTARAK DEVAM ETMESİ

Çelik açıklamasının devamında öğrenci velilerine seslenerek, “Büyük emeklerle yetiştirdiğiniz ve bizlere emanet ettiğiniz kıymetli evlatlarınızın, daha güzel yarınlara ulaşması için umutlar taşımaktasınız. Evlatlarınızdan beklediğiniz bu başarıların gerçekleştirilmesi yönünde bizlerle birlikte hareket etme yönündeki istek ve kararlılığınızı biliyor; onların istenmeyen ortam ve davranışlardan uzak tutulması amacıyla öğretmenlerimizle ve bizlerle işbirliğinizin artarak devam etmesinin önemini belirtirken; sizlere de yeni eğitim öğretim yılının hayırlar getirmesini dilerim” şeklinde konuştu.

PAYLAŞMAYI ÖĞRETEN BİREYLER

Çelik öğrencilere de nasihatlerde bulunarak, “Sizler ülkemizin yakın geleceğinin yapı taşları ve uzak geleceğinin mimarları olacaksınız. Nitelikli birer birey olarak yetişmek ve bir meslek sahibi olma yönünde hedefleriniz mevcut. Bu hedeflere ulaşmak için okullarınızda öğretmenlerinizden olabildiğince çok bilgi almalısınız. Ancak unutmayınız ki okulunuz aynı zamanda sizlere paylaşmayı öğreten, saygı ve sevgiyi aşılayan, arkadaşlık duygularınızı pekiştiren ve faydalı birer birey olmanızı sağlayacak olan huzur dolu yuvanızdır” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Çelik, “Ülkemizin dünya sıralamasında en ön sıralarda olması için okul sürecinizi araştıran, sorgulayan ve kendini sürekli yenileyerek yetişme isteğinde olmanıza bağlıdır. Bu farkındalığa sahip olduğunuzu biliyor ve yeni eğitim öğretim yılında sizlere başarılar diliyorum. 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılımızın ülkemize, milletimize, tüm eğitim çalışanlarına, öğrenci ve velilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle saygılar sunuyorum” açıklamalarında bulundu. Selin BECER