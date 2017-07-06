Cem Sinan, Birlik’e anrtrenör oluyor

Kocaelispor’un eski futbolcularından Cem Sinan Vergül geçen sezonun devre arasında Kocaeli Birlikspor’un İdari ve Sportif İşler Sorumlusuydu. Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, Cem Sinan Vergül’ü teknik adamlığa getirmeyi düşünüyor.

Geçtiğimiz gün konu ile ilgili görüşen taraflar arasında her konuda anlaşma sağladı. Sadece resmi açıklama bekleniyor. Vergül’ün yardımcılığına ise Ali Gürdal’ın getirileceği gelen haberler arasında.