Cem Sinan: Golden sonra rehavete kapıldık

Soyunma odasında oyuncularına takımın kendi kimliğini hatırlatan teknik direktör Cem Sinan Vergül, “Maçın başındaki golden sonra rehavete kapıldık. Ama ikinci yarı kendi kimliğimizi yansıttık. Olmadı. Üzgünüz” dedi

İYİ BAŞLADIK AMA…

Sarıyer maçını değerlendiren Kocaeli Birlikspor Teknik Direktörü Cem Sinan Vergül, “Maça iyi başladık ama attığımız gol takımı rehavete soktu. Maçın başında attığımız gol bizi mücadeleden, istekten uzağa, rahatlamaya itti. Oyuncu grubumuz ‘Maçı kazandık, bitirdik’ gözüyle oynamaya başladı. Onara soyunma odasında ‘Biz benliğimizi, kim olduğumuzu unutursak ilk yarıdaki duruma düşeriz. Mücadeleden uzak, top oynamaktan uzak futbolu izlettirir, yaşatır, kendimiz de bunu yaşarız’ dedim. Biz gençlerden oluşan, mücadele eden, sonunda da golle beraber oyunu süsleyip puan ya da puanlar alan takımız” şeklinde konuştu.