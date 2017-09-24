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Cem Sinan: Önemli olan tek kale oyundu

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Cem Sinan: Önemli olan tek kale oyundu
Önceki gün sahasında Buca ile son anda 1-1 berabere kalan 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’un genç teknik adamı Cem Sinan Vergül, “Bugün önemli olan tek kale oynamamızdı.

Oyuncularımızdan ve izlediğim futboldan büyük keyif aldım. Gençlerimizin tecrübeli Bucaspor’u aciz bırakmaları onur ve gurur vericiydi” dedi

 

BÜYÜK KEYİFTİ

Oyundan son derece memnun olan ve oyuncularını tebrik eden Kocaeli BirliksporTeknik Direktörü Cem Sinan Vergül şunları söyledi: Söylenecek çok şey var. Ama 3 gün önce 120 dakika top oynamış, çok fazla stres yaşamış futbolcu grubu. Göstermiş oldukları performans gerçekten bizim adımıza onur ve gurur vericiydi. Bizde kenarda stres yaşıyoruz, oyunun içinde olmaya çalışıyoruz ama taraftar gözüyle baktığımızda; gençlerimizden ve izlediğim futboldan büyük keyif aldım.

 

ONUR VERİCİYDİ

Kaçırılmış gollerin bizim için çok büyük önemi yok. Önemli olan pozisyonlara girebilmek. İlerleyen zamanlarda o pozisyonları da değerlendireceğiz. Hepsini yürekten kutluyorum. Önemli olan bugün oynanan tek kale oyundu.Bucaspor’un gerçekten aciz duruma düşmesi, zaman geçirmeye çalışması, yerde yatmaları… 18-19-20 yaşında gençlerin bu kadar tecrübeli bir oyuncu grubuna bu sıkıntıyı yaşatmaları bizim için fazlasıyla onur vericiydi.

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