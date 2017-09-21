  • BIST 104.916
  • Altın 146,229
  • Dolar 3,5159
  • Euro 4,1816
  • Kocaeli : 30 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 30 °C

Cem Sinan Vergül: Yaşamadan öğrenemiyorsun

»
Cem Sinan Vergül: Yaşamadan öğrenemiyorsun
Kocaeli Birlikspor Teknik Direktörü Cem Sinan Vergül, "Genç bir kadroyla, böyle profesyonel maçlar oynayan kadroyla karşılaştığınız zaman bazı sıkıntılar olması normal" dedi.

Kocaeli Birlikspor Teknik Direktörü Cem Sinan Vergül, Edirnespor maçının ardından yaptığı değerlendirme şu ifadelere yer verdi: Genç bir kadroyla, böyle profesyonel maçlar oynayan kadroyla karşılaştığınız zaman bazı sıkıntılar olması normal. Rakibin iyi takım olduğunu, iyi konsantre olmaları gerektiğini anlattık. Ama genç dediğimiz profil var ya; yaşamadan öğrenemiyor. 2-0 öne geçtik. Uyardık; ‘Maç bitmedi, mücadeleye devam’ dedik. Ama gençler bunu yaşamadan anlayamayabiliyor. Tecrübe böyle bir şey. Yaşadılar, anladılar. Yaşadılar, gördüler. 2-0’dan maçın 2-2’ye gelebileceğini öğrendiler.

 

90 DAKİKADA BİTİREBİLİRDİK

İlk yarı sıcağın da etkisiyle oyunda sıkıntı yaşadık. Uyarı ve oyuncu değişikliklerimizle birlikte sahaya ağırlığımızı koyduk. Çok ciddi gol pozisyonlarına girdik, kaçırdık. Maç 90 dakikayken işi bitirebilirdik fakat uzatmalara kaldık. Üzücü olan da 2-0’dan sonraki süreç oldu. Penaltılara kaldık. Ne kadar ileriye gidebilirdik. 120 dakikalık eforun karşılığını alamamak, yorgunluğu sevinçle atamamak hepimiz için üzücü oldu. Artık bu maç bitti. Bucaspor maçına bakıyoruz.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit Belediyespor kış basketbol okulu açtı21 Eylül 2017 Perşembe 13:15
  • Dilovası yaraları sardı21 Eylül 2017 Perşembe 13:14
  • TFF'den Kocaeli Birlikspor'a ŞOK!21 Eylül 2017 Perşembe 10:36
  • Son söz Günaydın'ın!20 Eylül 2017 Çarşamba 13:52
  • Mert Erçakır’ın durumu ne olacak?..20 Eylül 2017 Çarşamba 13:46
  • Adnan Sak: Lig uzun bir maraton20 Eylül 2017 Çarşamba 13:45
  • Kandıra’da zor randevu20 Eylül 2017 Çarşamba 13:44
  • İşte bu maç izlenir!..20 Eylül 2017 Çarşamba 13:43
  • Periler cumartesi Antalya’ya gidiyor20 Eylül 2017 Çarşamba 13:42
  • Harbişspor finale hazırlanıyor20 Eylül 2017 Çarşamba 13:40
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim