Cem Sinan Vergül: Yaşamadan öğrenemiyorsun

Kocaeli Birlikspor Teknik Direktörü Cem Sinan Vergül, "Genç bir kadroyla, böyle profesyonel maçlar oynayan kadroyla karşılaştığınız zaman bazı sıkıntılar olması normal" dedi.

Kocaeli Birlikspor Teknik Direktörü Cem Sinan Vergül, Edirnespor maçının ardından yaptığı değerlendirme şu ifadelere yer verdi: Genç bir kadroyla, böyle profesyonel maçlar oynayan kadroyla karşılaştığınız zaman bazı sıkıntılar olması normal. Rakibin iyi takım olduğunu, iyi konsantre olmaları gerektiğini anlattık. Ama genç dediğimiz profil var ya; yaşamadan öğrenemiyor. 2-0 öne geçtik. Uyardık; ‘Maç bitmedi, mücadeleye devam’ dedik. Ama gençler bunu yaşamadan anlayamayabiliyor. Tecrübe böyle bir şey. Yaşadılar, anladılar. Yaşadılar, gördüler. 2-0’dan maçın 2-2’ye gelebileceğini öğrendiler.

90 DAKİKADA BİTİREBİLİRDİK

İlk yarı sıcağın da etkisiyle oyunda sıkıntı yaşadık. Uyarı ve oyuncu değişikliklerimizle birlikte sahaya ağırlığımızı koyduk. Çok ciddi gol pozisyonlarına girdik, kaçırdık. Maç 90 dakikayken işi bitirebilirdik fakat uzatmalara kaldık. Üzücü olan da 2-0’dan sonraki süreç oldu. Penaltılara kaldık. Ne kadar ileriye gidebilirdik. 120 dakikalık eforun karşılığını alamamak, yorgunluğu sevinçle atamamak hepimiz için üzücü oldu. Artık bu maç bitti. Bucaspor maçına bakıyoruz.