Cemevleri: Suratımızı ikinci tokat için dönmeyeceğiz

Kocaeli’nde faaliyette bulunan cemevler temsilcileri, Maraş olaylarının yıldönümü nedeniyle yaptıkları ortak toplantıda, ülke üzerinde oynanan oyunlara karşı birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

İlimizdeki cemevleri temsilcileri tarafından yapılan ortak açıklamada öteden beri ayrılaşmaya maruz kalmalarına, ezilmelerine rağmen, sevgi ve barış anlayışı içinde hareket edeceklerini ama ikinci tokat için yüzlerini dönmeyeceklerini söylediler. Tütünçiftlik Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde yer alan Körfez Cemevi’nde yapılan toplantıya, Anadolu Kültür Görgü ve Cemevi Başkanı Şeref Arslan, Derince İmam Hüseyin Cemevi Derneği Başkanı Mahmut Eskin, Çayırova Abdal Musa Cemevi Derneği Başkanı Şirin Başkan, Körfez Cemevi Başkanı Durmuş Yıldırım, Güzeltepe Yunus Emre Cemevi Başkanı Mehmet Bingöl, Hacı Bektaş Veli Derince Cemevi Başkanı Hüseyin Gülseven, Mudurnu Tepe Cemevi Başkanı Dursun Ali Akbaş, Tavşantepe Cemevi Başkanı Ali Ekber İncesu, Ulaştepe Cemevi Başkanı Teslim Yıldız, Derince Hazreti Hüseyin Cemevi Başkanı Mahmut Eskin ile üyeler katıldılar. Toplantıda yapılan ortak açıklamada yıldönümü yaşanan Maraş olayları anılarak önemli mesajlar verildi.

‘’HEP BİRLİKTEYİZ’’

Okunan ortak açıklamada şu cümlelere yer verildi; “Maraş’ta yiten canları bir kez daha anıp, yaad etmeye, yaraları kaşımaya değil merhem olmaya geldik. Son zamanlarda terörde hayatlarını kaybeden şehitlerimizi anmaya, bu acıları bizlere yaşatan, güzel yurdumuzu cehenneme çevirmek isteyenlere karşı birlikte olduğumuzu haykırmaya geldik. Maraş’ta, 1978 yılı 19-26 Aralık tarihlerinde 105 kişi katledildi yüzlercesi yaralandı, yüzlerce ev ve iş yeri yandı. Yıllarca bunun neden ve niçinleri peşinde koştuk ve halen cevap arıyoruz. İnsanlara ve insanlığa karşı işlenen bu suç ve cinayetlerin asla haklı gerekçesi olamaz. Yaşadığımız bu acılar bizi bir araya getiriyor. Bizler kin ve nefretle bir araya gelmeyip, kin ve öfkemizin esiri olmuyoruz. Yaşadığımız coğrafya cennete ya da cehenneme dönüştürülmek isteniyor. Çünkü din ve mezhepler üzerinden yönetimler şekillenmeye çalışılıp, ilişkiler onun üzerinden yürüyor. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunun ve asla böyle bir şeyin tarafı, savunucusu olmayacağımızın bilinmesini istiyoruz’’ denildi.