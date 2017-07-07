Cemil Yaman, festival için memleketinde

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve beraberindeki heyet yarın 9’uncu Pişmaniye Festivali için Ağrı’ya ulaştı

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve beraberindeki heyet yarın 9’uncusu gerçekleştirilecek olan Pişmaniye Festivali için Ağrı’ya ulaştı. Sabah saat 9.10 uçağı ile İstanbul’dan kalkan uçak saat 11.00’de Ağrı Ahmedi Hani Havalimanına iniş yaptı. Kafileyi Yaman’ın yakınlarının yanı sıra AKP Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ve partililer karşıladı. Heyet havalimanında kısa bir süre dinlendikten sonra Cuma namazını kılmak için Ağrı Merkez’e geçti. AKP Milletvekili Cemil Yaman memleketi Ağrı’da yoğun ilgiyle karşılaştı. Selin BECER