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Cengiz Batur vefat etti

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Cengiz Batur vefat etti
Derince İbni Sina Mahallesi Veysel Ağa Sokak adresinde ikamet eden emekli gardiyan Cengiz Batur (74) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti

Evli ve 4 çocuk babası olan Cengiz Batur’un cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.

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