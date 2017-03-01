Cengiz Sarıbay dur durak bilmiyor

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleşecek olan referandum çalışmaları kapsamında bugün Halkevinde bulunan Balık pazarı ve Fethiye Caddesi üzerinde yer alan esnafı ziyaret etti

Ziyaretler esnasında Sarıbay’a Referandum Koordinasyon Kurulu üyesi Hüseyin Erol, İl Yönetiminden Bilgi Dehmen ve İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür eşlik etti. Başkan Sarıbay ziyaretlerin ardından partili Aynur Karasu’nun eşi Petrol Ofisinden emekli Halil Karasu ve Shell’den emekli Zeki Özgül’ün eşi Güler Özgül’ün cenaze törenlerine katılarak baş sağlığı verdi.

BALIK PAZARI ESNAFINI DİNLEDİ

İlk olarak İzmit İlçe Kadın Kolları tarafından Cumhuriyet meydanında açılan Toprağın Kadınları Hayır Kermesi’ni ziyaret eden Sarıbay, kolaylıklar dileyerek bu referandum çalışmalarından kadınların üstlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerini belirtti. Kermes ziyaretinin ardından Fethiye Caddesi ve Halkevinde bulunan Balık Pazarı esnafını gezen Sarıbay, esnafın sorunlarını dinledi. Durumlarının net olmamasından oldukça rahatsız olan Balık Pazarı esnafı Sarıbay’a dert yandı. Balıkçı Hamdi’nin ortaklarından Kemal Bineklioğlu, Başkan Sarıbay’a sıkıntılarını anlatarak buranın ne olacağı net değil. İzmit Belediyesi 5 milyon 300 bin lira olan borçlarının karşılığında 625 metrekare alanı olan burayı SGK’ya devretti. SGK’nın bundan sonra ne yapacağı belli değil. Buradan bizi heran çıkarabilirler. Her tarafı deniz olan bir il belki de balıksız kalacak. Bir türlü netleşmeyen bu durumun biran önce netlik kazanmasını istiyoruz “ diye konuştu. Sorunları dinleyen Başkan Sarıbay ise konuyla ilgili olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Ardından Balık Pazarı esnafının kurduğu yer sofrasına konuk olan Sarıbay, onlarla birlikte balık yedi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hayır’da hayır vardır sloganıyla sahaya inen CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay Fethiye Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafı da ziyaret etti. Göreve geldiği günden beri halkla iç içe olan Sarıbay, referandum çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği esnaftan da büyük ilgi gördü. Neden hayır denmesi gerektiği konusunda bilgi veren Sarıbay, yanlış politikalar sonucu ülke ekonomisi yerle bir olmuş durumda. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler oldukça zor durumda ve pek çok iş yeri kapanmak üzere. Artık buna bir son vermek gerekiyor. Bu yanlış politikalara son vermek ve çocuklarımızın geleceği için Atatürk Cumhuriyetine sahip çıkılması gerekiyor” dedi.