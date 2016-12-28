Cengiz Sarıbay’ın anlamadığı şeyler

M.Tanzer Ünal

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı yıllardır tanırım.

40 yılı aşkın süredir…

Komşuluk da yaptık.

Gazeteci-siyasetçi ilişkileri çerçevesinde düzenli görüşmelerimiz de oldu.

Arada kırgınlıklar yaşamadık mı, yaşadık.

Geldi geçti…

Hâlâ zaman zaman bazı eleştirilerime gücendiğini sanıyorum.

Demek, “eleştiriye tahammül edememek” insanın doğasında var.

Hangi kesimden olursa olsun, ister AKP’li, ister CHP’li, ister MHP’li…

Oysa, gazeteciliğin temel felsefesi eleştirmektir, yağ çekmek değil!

Bunu bir bilebilseler…

Biz, kişilerin ve kurumların yanlışlarını, toplum adına, bütün samimiyetimizle ortaya koymaya çalışıyoruz.

AKP’yi de eleştiriyoruz…

CHP’yi de, MHP’yi de…

Diğer kişi ve kurumları da…

Bizim o partiyle bu partiyle, o kişiyle bu kişiyle hiçbir ilişkimiz yok, olamaz da!

Bizim çizgimiz, eğriye eğri doğruya doğru!

***

Cengiz Sarıbay, toy bir siyasetçi değil.

Kentimizin en eski siyasetçilerinden biri…

Bu, üçüncü il başkanlığı…

Ama ne yazık ki, buna rağmen hatalı kararları devam ediyor.

Dün yazdım, “teröre tepki” mitingine katılmama kararı…

“Onlar İnönü’nün büst açılışına katılmadılar, taziyede bulunmadılar” gibi bir gerekçe olur mu?

Senin katılmadığın miting, hangi görüşte olursa olsun toplumun her kesiminin ortak mitingi.

O mitinge katılacaksın, ama sıkıntın varsa, bunu da ayrıca dile getireceksin.

OHAL değil, sıkıyönetim şartları…

Ülkemiz olağanüstü bir dönemden geçiyor, bu nedenle de OHAL ilan edildi.

Cengiz Sarıbay, Kocaeli’de yaşananların OHAL değil sıkıyönetim şartları olduğunu söylüyor.

Haklı olduğu yönler olabilir, ancak ortaya somut olayların konulması gerekir.

Olay şu, durum bu!

Bu yapılmaz da yuvarlak sözlerle eleştiri yapılırsa, bunun bir anlamı olmaz.

Sonra…

Düzenli olarak il başkanları toplantısı yapılıyor, toplantı sonunda Vali Hasan Basri Güzeloğlu ziyaret ediliyor.

Cengiz Sarıbay, bu toplantılarda veya Vali Güzeloğlu’nu ziyaretlerinde hiç “OHAL değil sıkıyönetim şartları” yönündeki şikâyetini dile getirmiş, bu şikâyetinin takipçisi olmuş mudur?

Yoksa bu toplantılar “muhabbet” şeklinde mi geçmektedir?

Şu İnönü Parkı ve İnönü büstü olayı…

Ben yazmaktan bıktım.

Bu konuya kaç defa değindiğimi hatırlamıyorum.

İzmit Kozluk Mahallesi’nde, hani eski Çenesuyu çeşmesi var ya, hemen bunun berisinde, bir park var.

Park demeye bin şahit ister, ama adına park demişler…

İsmet İnönü Parkı…

Ölçsen, 500-600 metrekareyi geçmez.

Parkın bir tarafına da İsmet İnönü’nün büstünü koymuşlar.

Sakın bu parkın AKP döneminde yapıldığını sanmayın…

AKP’nin, İsmet İnönü’ye böyle minnacık, ev bahçesi kadar bir parkı layık gördüğü düşüncesine kapılmayın…

Parkın yapılması, parka İsmet İnönü adının verilmesi ve büstünün dikilmesi, CHP’nin yerel iktidar dönemine rastlıyor.

Hikmet Erenkaya’nın belediye başkalığı dönemine…

Yani CHP’lilerin bu konuda AKP’lilere söyleyecekleri tek söz yok!

Park da orada duruyor, büst de…

Büstün son halini görmedim, söylendiğine göre, büstün üzerinde değişiklik yapılmış (nasıl bir değişiklikse), ölüm yıldönümünde tekrar açılmış.

Cengiz Sarıbay, “Büstteki değişiklikler üzerine şikâyetler var… İnönü’ye pek benzememiş… Arkadaşlara talimat verdim, yeni bir İnönü büstü yapılacak” diye açıklama yapıyor.

“Cılkı çıktı” denir ya…

Aynen bu konunun da cılkı çıktı.

Beceriksizlik beceriksizlik üstüne…

İktidardayken, bütün olanaklar elindeyken, İsmet İnönü’ye böyle mini minnacık bir parkı ve eciş bücüş bir büstü layık görmek bir beceriksizlik…

Bu parkı ve bu büstü bu haliyle tutmak, ayrı bir beceriksizlik!

Bunun adı, İnönü’ye hakarettir, başka bir şey değil!

Ne yapılabilir?

Ben CHP’nin yerine olsam…

O parktan İsmet İnönü ismini sildirtirim, büstünü de kaldırtırım.

Ben AKP’nin yerine olsam…

“Siz kendi iktidarınız döneminde İsmet İnönü’ye böyle minnacık bir parkı layık görmüşsünüz, ama ben büyük bir park yapıp adını burada yaşatacağım” derim ve İsmet İnönü için adına yakışır bir park yaparım.

Ben Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun yerinde olsam…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en önemli kurucularından biri olan İsmet İnönü’nün isminin, böylesine uygun olmayan bir parkla anılmasına izin vermem. Adının, uygun bir yerde yaşatılasını sağlarım.

Yılbaşında büyük ikramiye size çıksa…

TV muhabiri Milli Piyango bileti satan büfenin önünde röportaj yapıyor…

Bir genç kıza soruyor:

“Yılbaşında en büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız?”

Cevap:

“Parayı alıp yurt dışına giderim, bir daha da dönmem…”

Orta yaşlı bir erkeğe soruyor:

“En büyük ikramiye diyelim ki size çıktı, siz ne yaparsınız?”

“Önce karıyı boşar, genç bir kızla evlenirim…”

Gördüğünüz gibi, sansür yok!

Sanki en büyük ikramiye kendilerine çıkmış gibi, 60 milyonun heyecanına kapılıp ne düşündüklerini söylüyorlar.

Şu para kötü şey!

Özellikle emek verilmeden kazanılan para…

Lise mezunları ne işe yarıyor?

Sözünü ettiğim meslek liseleri değil, düz lise…

Sahi, düz liseyi bitirenler, eğer yüksekokul veya üniversiteye gidemedilerse, ne işe yararlar?

Bunu şunun için soruyorum.

Geçenlerde bir gazete haberi dikkatimi çekti.

“Bakanlık, yüksekokul mezunu hizmetli arıyor” şeklindeydi haberin başlığı…

Haberi okudum, adı geçen bakanlık Maliye Bakanlığı idi.

Demek, Türkiye çağ atlamış da bizim haberimiz yok!

İlkokul mezunu hizmetli çalıştırma dönemi bitti…

Hizmetli olabilmek için ortaokul ve liseyi bitirmiş olmak da yetmiyor…

Bundan böyle bir devlet dairesinde hizmetli olarak çalışabilmek için 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak şart!

Düz lisede okuyanlara, özellikle anne ve babalarına duyurulur.