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Cep telefonlarına zam geldi! İşte yeni fiyatı...

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Cep telefonlarına zam geldi! İşte yeni fiyatı...
Mobil telefonlar için alınan özel iletişim vergisinin maktu vergi tutarı yükseldi.

Mobil telefonlar için alınan özel iletişim vergisinin maktu vergi tutarı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında açıklandı. Buna göre; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2016 yılı için yüzde 3,83 olarak hesaplanmasından dolayı 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren özel iletişim vergisinin 47,00 TL olarak uygulanacağı açıklandı.

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