Cephanelik Spor Tesisleri'nden 250 bin kişi yararlandı

İzmit Belediyesi tarafından Cephanelik bölgesinde yapılan FİFA standartlarındaki spor tesislerinden 250 bin kişinin yararlandığı açıklandı.

Bir ilçe belediyesi olarak amatör spora yapılan en büyük yatırımların başında yer alan Cephanelik Spor Kompleksinden sadece Kocaeli’deki amatör spor kulüplerinin değil, il dışından gelen sporcuların da yararlandığını söyleyen yetkililer “ spor kompleksinde sadece futbol sahası değil güreş, jet kune do, eskrim gibi spor salonları da yapılabiliyor. Tesisler sayesinde spor kulüpleri FİFA standartlarında bir ortamda çalışma yapma imkanı bulmanın mutluluğunu yaşıyor. Cephanelik Tesisleri sadece bölge kulüplerine hizmet etmiyor, diğer bölgelerden gelen kulüplere de hizmet veriyor. Bölgedeki okulların birçoğu beden eğitimi derslerini burada yapıyor. Milli Takım seçmeleri ve Bölgesel Lig maçlarına da ev sahipliği yapan tesislerde bu güne kadar 5568 saat antrenman, 981 resmi 175 özel maç oynandı” dediler.