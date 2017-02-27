Çerkeşli farkı

2.Küme G Grubu’nda haftaya 6’şar puanla giren iki takımın mücadelesinde kazanan taraf, deplasman ekibi Çerkeşli oldu: 0-1. Darıca’yı Onur’un golüyle deviren kırmızı-beyazlılar puan farkıyla liderliğini sürdürdü.

Dilovası’nın gelecek sezon 1.Küme’deki yeni temsilcisi olmak isteyen Çerkeşlispor, yoluna doludizgin devam ediyor. Mücadele verdiği 2.Küme G Grubu’nda ilk iki maçını kazanan ve Cuma günü yaptığı transferlerle daha da güçlenen Çerkeşli, kendisi gibi ilk iki haftayı galibiyetle geçen Darıca’yı deplasmanda yenerek çıkışını sürdürdü. 6 puan özelliği taşıyan mücadelede iyi bir futbol ortaya koyan Yaşar Özgeldi’nin öğrencileri ikinci yarıda bulduğu golle 3 puana ulaştı. Nenehatun Stadı’ndaki maçın mutlak hâkimi olan konuk takımda Ferhat Yılmaz oynadığı etkili futbolla Darıca savunmasını hallaç pamuğuna çevirirken, golü atan isim Onur Örnek oldu. 72.dakikada ağlara giden gol maçın skorunu Çerkeşli lehine tescil etti: 0-1. Daha farklı bir galibiyeti kaçıran Yaşar Özgeldi’nin öğrencileri önümüzdeki hafta Tavşanlıspor’u ağırlayacak.