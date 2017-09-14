“ÇETİN!” Zerenoğlu…

Hakan Yağcıoğlu

Kocaeli Birlikspor altyapı sorumlusu Çetin Zerenoğlu fena esmiş…

“Kimse elini kolunu sallaya sallaya gelip gidemeyecek”…

Futbolcu alış verişinden söz ediyor…

Çetin bey…

Sizi tanımam, etmem…

Ama haklısınız…

Her kulübün böyle bir sistem içerisinde yer alması gerekiyor…

Karar doğru…

Uygulanacak mı bakalım?..

Ya da sizin görev ömrünüz ne kadar olacak?..

Sizin görev süreniz bitince başkası gelecek ve sil baştan yapacak…

Futbolumuzda en büyük sorun da bu zaten…

İstikrarsızlık…

Neyse buraya kadar kararınıza katılıyorum…

Ama…

Üslubunuz çok sert…

Daha yumuşak olmalısınız…

Daha anlayışlı bir üslupla yaklaşmalısınız…

Burası askeriye değil…

Bir futbol kulübü…

Çocukların hızla ilimizdeki Fener, Cimbom, Karakartal okullarına akın ettiğini düşünürseniz…

Biraz daha doğru üslupla olaya yaklaşmalısınız derim…

Dost tavsiyesi!..

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Mesarifler ve Periler…

İzmit Belediyespor…

Top ve takım oyunlarında!..

1.Lig basamağındaki tek temsilcimiz…

Hayli yüklü masraflarla kuruluyor elbette…

Çünkü, böyle bir lig istiyorsanız, kesenin de ağzını açacaksınız…

Buraya kadar tamam…

Ama kent böyle bir takımı taşıyabilir mi?..

İşin kötü tarafı…

Maçlara yeteri kadar seyircinin getirilemiyor olması…

Maç öncesi, sırası ve sonrasında bir etkinlik mi olur?..

Yoksa bir konser ve eğlence mi olur bilemiyorum ama…

Bir şeyler yapmalı…

Elinizde akademik kariyerli yöneticiler var…

Rekreasyonun ne olduğunu bilen elemanlarınız var…

Lütfen gereğini yapınız…

Belediye Başkanımız bile Ferhat Göçer’e benziyor değil mi?..

Kullanın bunu o zaman…

Ama önce adamcağızın gönlünü kazanmalısınız…

Küstürmemelisiniz?..

Öyle değil mi Erdoğan başkan?..

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Hasanoğlu’na yakıştı!..

Şerif Hasanoğlu…

90’lı yıllardaki efsanenin doğuşunda kadroda yer alan ve Kocaelispor tarihinin en talihsiz futbolcularından biri…

Gücü…

Hırsı…

İnancı ile tam bir profesyoneldi…

Büyük yıldız olacaktı…

Ayağı kırıldı…

Kısmet değilmiş…

İyi bir teknik adam oldu…

Ümit Metin Yıldız’ın en yakın arkadaşı ve dert ortağıydı…

Bu sene Kocaelispor ile devam etmeme kararı aldı…

Demek ki, olumsuzluklardan yoruldu…

Ama, pazar günü maça gelerek takımla beraber oldu ve moral verdi…

Ne güzel…

Bravo Şerif hocam…

Sana da bu yakışırdı zaten…

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Fener Cumhuriyeti!..

Gerçekten cumhuriyet…

Ama fener değil…

Futbolcu Cumhuriyeti…

Farkında mısınız? Son iki sezondur takımı yakan ve hatta geçen yıl gönderilmesi kararlaştırılan Volkan Demirel’in yerine, hiç kaleci alternatifi bulunamadı…

Ne garip…

Bulananlar da hep ikinci kaleci olarak düşünüldü…

Aziz yıldırım…

Fenerbahçe’de kurduğu Cumhuriyet’in cumhurbaşkanlığına Volkan’ı getirmiş anlaşılan…

Kimse kıpırdatamıyor…

“Taviz-vermez!” Aykut Kocaman bile…

Yazık be…

Çok yazık…

Cumhuriyet’e bak!..

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Çuvalla paralar!..

İnsan parayı sokağa atar mı?..

Kendi parasıysa atmaz…

Başkasınınsa öyle bir atar ki…

İşte belediyeler ve belediye futbol takımlarına akıtılan paralar…

Onları harcayanlar…

Dudak uçuklatır…

Bugün BAL’da harcanan paralar 3.Lig’e rahmet okuturken…

Süper Lig’de harcanan paralar da BAL’a rahmet okutacak hale geldi…

Artık ülkemizde futbolun adı amatör…

Ama harcanan paralar çok ‘profesyonelce!’ harcanıyor…

Birileri rantı yine götürüyor…

Tüyü bitmemiş yetimin hakkı ceplerde cukkalanıyor…

İsmi amatör…

Paralar hayli profesyonel!..

Çarka bak…